12 июня
  • Хлеба и зрелищ
  • Лучший алтайский товар
  • Культпоход
Вся лента
Новости партнеров
﻿
Происшествия

У россиянина украли миллион евро из банковской ячейки

У жителя Санкт-Петербурга украли 1 млн евро из банковской ячейки, сообщает «Фонтанка».

Накануне мужчина пришел проверить свою ячейку в «РосДорБанк». И обнаружил, что на ней нет денег.

Клиент банка утверждает — положил средства в начале 2023 года. При этом пострадавший не знает, когда именно и куда могли пропасть его сбережения, указывает "Росбалт".

При этом в марте отделение «РосДорБанка» пытались уже ограбить. Злоумышленник вскрыл несколько ячеек с защитой королевского уровня и украл оттуда драгоценности, а также валюту на общую сумму 1 млрд рублей.

Возможно, этот случай связан с мартовским ограблением.

В 2021 году из столичных банковских ячеек загадочно исчезли сотни миллионов рублей. Тогда похитили денег и ювелирных украшений на 460 млн рублей.

Необъяснимые кражи из индивидуальных сейфов начались в начале февраля.

Последнюю кражу совершили накануне — похищено было 2,5 млн рублей из двух банков.

Возбуждены уголовные дела.

Самое важное - в нашем Telegram-канале

Смотрите также

Чтобы сообщить нам об опечатке, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter

Комментарии
Все события
Пройдет танго-вечеринка
Открытая тренировка
Фестиваль традиционной культуры
Топ-5 маршрутов лета
Присоединяйтесь
Полезные новости
Разместить новость
© 2001-2024
ООО “Свободный курс”
ИНН 2225214326
Категория информационной
продукции 18+
Редакция информационного сайта altapress.ru
Адрес редакции:
656043, г. Барнаул, ул. Короленко, 107
Телефон редакции: +7 (3852) 63-15-10,
E-mail: news@altapress.ru
Услуги
Подписка
Конференц-зал
Союзпечать-Алтай
Редакция
Обратная связь
Пользовательское соглашение
Правила комментирования
Реклама
Реклама на altapress.ru
Подать объявление на сайт
Подать объявление в газеты
Афиша
Email подписка
Служба рекламы. Тел. (3852) 63-35-25, +79619802172. E-mail: ads@altapress.ru
Читайте нас в соцсетях
  • Наш канал в дзене
Задать вопрос редакции
Рассказать новость