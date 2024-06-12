Накануне мужчина пришел проверить свою ячейку в «РосДорБанк». И обнаружил, что на ней нет денег.

Клиент банка утверждает — положил средства в начале 2023 года. При этом пострадавший не знает, когда именно и куда могли пропасть его сбережения, указывает "Росбалт".

При этом в марте отделение «РосДорБанка» пытались уже ограбить. Злоумышленник вскрыл несколько ячеек с защитой королевского уровня и украл оттуда драгоценности, а также валюту на общую сумму 1 млрд рублей.

Возможно, этот случай связан с мартовским ограблением.

В 2021 году из столичных банковских ячеек загадочно исчезли сотни миллионов рублей. Тогда похитили денег и ювелирных украшений на 460 млн рублей.

Необъяснимые кражи из индивидуальных сейфов начались в начале февраля.

Последнюю кражу совершили накануне — похищено было 2,5 млн рублей из двух банков.

Возбуждены уголовные дела.

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