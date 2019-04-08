У российского чиновника по суду отобрали имущества больше чем 10 миллиардов рублей

У бывшего главы Серпуховского района Подмосковья Александра Шестуна подельников суд конфисковал в доход государства имущества и активов почти на 10,5 млрд рублей, сообщает «Интерфакс».

В генпрокуратуре заявили, что Шестун с 2003 по 2017 годы выводил высоколиквидную землю из госсобственности и продавал ее через подставных лиц.

У Шестуна нашли 676 объектов недвижимости в Серпуховском районе (почти 1,5 тыс. гектаров земли) рыночной стоимостью более 10 млрд рублей. Кроме того, прокуроры выявили у чиновника 22 автомобиля общей стоимостью почти 27 млн рублей.

Супруга экс-главы Серпуховского района Юлия Шестун заявила, что это неправда и Александр обжалует решение суда. Сам фигурант называет свое дело заказным и политически мотивированным.

Александра Шестуна арестовали по обвинению в превышении должностных полномочий в середине июня 2018 года.