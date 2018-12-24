У самолета S7 в полете остановился двигатель

Инцидент произошел на высоте 3 тыс. метров. Экипаж развернул самолет и вернул воздушное судно в аэропорт Домодедово. На борту находилось 192 пассажира.
В пресс-службе S7 заявили, что угрозы безопасности пассажиров не было, потому что «двухдвигательные самолеты позволяют продолжить безопасный полет с одним двигателем».
Следственный комитет проводит проверку и выясняет, почему произошла внештатная ситуация.
Напомним, утром 24 декабря в Новосибирск вынужден был вернуться самолет с неубранным шасси этой же авиакомпании, вылетевший в Нижневартовск.