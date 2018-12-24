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Происшествия
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У самолета S7 в полете остановился двигатель

23 декабря у самолета Airbus A321 авиакомпании S7 в полете из Москвы в Сочи отключился двигатель. Об этом сообщает ТАСС.

Самолет авиакомпании S7 Airlines.
Самолет авиакомпании S7 Airlines.
Александр Комков

Инцидент произошел на высоте 3 тыс. метров. Экипаж развернул самолет и вернул воздушное судно в аэропорт Домодедово. На борту находилось 192 пассажира.

В пресс-службе S7 заявили, что угрозы безопасности пассажиров не было, потому что «двухдвигательные самолеты позволяют продолжить безопасный полет с одним двигателем».

Следственный комитет проводит проверку и выясняет, почему произошла внештатная ситуация.

Напомним, утром 24 декабря в Новосибирск вынужден был вернуться самолет с неубранным шасси этой же авиакомпании, вылетевший в Нижневартовск.

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