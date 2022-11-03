3 ноября
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Происшествия

У сибирского самолета при посадке отказали шасси — что стало с пассажирами

При посадке самолета Airbus А-320−200 авиакомпании «Уральские авиалинии» в Иркутске у судна сломалось шасси. Это случилось 2 ноября 2022 года. Рассказываем, что случилось с пассажирами после немягкой посадки и что известно о происшествии.

Авиационное происшествие в Иркутске
Авиационное происшествие в Иркутске
Восточное межрегиональное следственное управление на транспорте СК РФ
1
Как произошла поломка?

Самолет совершал посадку на взлетно-посадочную полосу аэродромного комплекса АО «Международный Аэропорт Иркутск» в 15:30 по местному времени.

Он следовал по маршруту «Душанбе — Иркутск».

Во время посадки у самолета оказались повреждены четыре пневматики основных стоек шасси.

Самолет компании &quot;Уральские авиалинии&quot;.
Самолет компании «Уральские авиалинии».
vk.com/martyshkin
2
Почему неисправность не обнаружили еще до взлета?

Этот вопрос исследует Восточное межрегиональное следственное управление на транспорте СКР.

Иркутское отделение проводит доследственную проверку по ч. 1 ст. 263 УК РФ.

Авиационное происшествие в Иркутске
Авиационное происшествие в Иркутске
Восточное межрегиональное следственное управление на транспорте СК РФ
3
Что случилось с пассажирами самолета?

На борту в этот момент находилось 83 пассажира и шесть членов экипажа.

Никто не пострадал, погибших нет.

4
Как отреагировал аэропорт?

«Международный Аэропорт Иркутск» после инцидента закрылся до конца дня 2 ноября.

Воздушные суда направили на запасные аэродромы в Братск, Улан-Удэ, Читу.

Самолет с поврежденным шасси убрали с взлетно-посадочной полосы.

Авиационное происшествие в Иркутске
Авиационное происшествие в Иркутске
Восточное межрегиональное следственное управление на транспорте СК РФ
5
Работает ли аэропорт сейчас?

Аэропорт Иркутска открылся в 4:00 утра 3 ноября.

Он работает в штатном режиме.

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