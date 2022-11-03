Самолет совершал посадку на взлетно-посадочную полосу аэродромного комплекса АО «Международный Аэропорт Иркутск» в 15:30 по местному времени.
Он следовал по маршруту «Душанбе — Иркутск».
Во время посадки у самолета оказались повреждены четыре пневматики основных стоек шасси.
Этот вопрос исследует Восточное межрегиональное следственное управление на транспорте СКР.
Иркутское отделение проводит доследственную проверку по ч. 1 ст. 263 УК РФ.
На борту в этот момент находилось 83 пассажира и шесть членов экипажа.
Никто не пострадал, погибших нет.
«Международный Аэропорт Иркутск» после инцидента закрылся до конца дня 2 ноября.
Воздушные суда направили на запасные аэродромы в Братск, Улан-Удэ, Читу.
Самолет с поврежденным шасси убрали с взлетно-посадочной полосы.
Аэропорт Иркутска открылся в 4:00 утра 3 ноября.
Он работает в штатном режиме.