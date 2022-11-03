При посадке самолета Airbus А-320−200 авиакомпании «Уральские авиалинии» в Иркутске у судна сломалось шасси. Это случилось 2 ноября 2022 года. Рассказываем, что случилось с пассажирами после немягкой посадки и что известно о происшествии.