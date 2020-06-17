У троих жителей алтайского наукограда нашли 3 тысячи бутылок коньяка, водки и рома

Правоохранителям удалось выяснить, что 42-летний бийчанин закупал крупные партии контрафактного алкоголя в сопредельном государстве и с подельниками реализовывал его на территории Алтайского края.
Этим они занимались более года. Торговали суррогатом и на дому, и в торговом павильоне из-под полы.
При участии бойцов Росгвардии полицейские обыскали семь жилых помещений и гаражей. В общей сложности там нашли более 3 тысяч бутылок коньяка, водки и рома. Эксперты выдали заключение о том, что продукция является поддельной.
Сумма ущерба составила почти 2,5 млн рублей.
Уголовное дело направили в суд.