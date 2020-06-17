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Происшествия

У троих жителей алтайского наукограда нашли 3 тысячи бутылок коньяка, водки и рома

Трое жителей Бийска пойдут под суд за реализацию контрафактного алкоголя, рассказали в МУ МВД России «Бийское».

Контрафактный алкоголь.
Контрафактный алкоголь.
Скриншот видео МВД.

Правоохранителям удалось выяснить, что 42-летний бийчанин закупал крупные партии контрафактного алкоголя в сопредельном государстве и с подельниками реализовывал его на территории Алтайского края.

Этим они занимались более года. Торговали суррогатом и на дому, и в торговом павильоне из-под полы.

При участии бойцов Росгвардии полицейские обыскали семь жилых помещений и гаражей. В общей сложности там нашли более 3 тысяч бутылок коньяка, водки и рома. Эксперты выдали заключение о том, что продукция является поддельной.

Сумма ущерба составила почти 2,5 млн рублей.

Уголовное дело направили в суд.

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