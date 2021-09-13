У водителя автобуса «Новосибирск-Барнаул» сдали нервы

Водитель междугороднего рейсового автобуса рассердился на пассажиров и бросил их на трассе, рассказал « Вести Новосибирск » один из очевидцев.

Все произошло в пятницу, 10 сентября. Автобус отправился в 18:15 от Речного вокзала Новосибирска и остановился на обочине Бердского шоссе. Водитель взял сумку и ушел вдоль дороги, бросив машину с ключами в замке зажигания.

Пассажирам удалось остановить попутный автобус, следовавший до Усть-Каменогорска.

Конфликт, как утверждают очевидцы, начался из-за того, что мужчина, который сидел в салоне на первом ряду, разговаривал по телефону. Свидетели утверждают, что он никому не мешал и говорил негромко.

Водитель сделал ему замечание и предложил пересесть в конец автобуса. Пассажир отказался, объяснив это тем, что у него куплен билет именно на это место, и предложил водителю выйти самому, что шофер и сделал.

13 сентября этот водитель уволился, сообщили в барнаульской компании «Пассажирские перевозки», автобусы которой обслуживают данный маршрут.