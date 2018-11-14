У жены Мамаева отобрали машину

Алана Мамаева, жена полузащитника «Краснодара» Павла Мамаева, рассказала, что футбольный клуб не отдает ей автомобиль мужа, пишет Lenta .

Mercedes AMG G63 находился на базе «Краснодара». Там Мамаев оставил машину перед тем, как его арестовали по делу о драках в Москве. Его жена решила перегнать автомобиль к дому, но на просьбу вернуть машину «Краснодар» ответил отказом.

«По какой причине ее удерживают, непонятно. Якобы мы разводимся, потому машину они не хотели отдавать. В телефонном разговоре объяснила ситуацию и пояснила, что никакого развода нет, у меня есть подтверждающие это документы», — отметила Мамаева.

По ее словам, представители клуба потребовали согласие футболиста на передачу автомобиля.

Позже адвокат Павла Мамаева Игорь Бушманов, рассказал сайту «Чемпионат.com», что жене футболиста вернули автомобиль, но только в присутствии полицейских.

Павел Мамаев вместе с Александром Кокориным пробудет в московском СИЗО «Бутырка» как минимум до 8 декабря. Они считаются фигурантами трех уголовных дел, возбужденных по статьям «Хулиганство» и «Побои».