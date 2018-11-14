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У жены Мамаева отобрали машину

Алана Мамаева, жена полузащитника «Краснодара» Павла Мамаева, рассказала, что футбольный клуб не отдает ей автомобиль мужа, пишет Lenta.

Руль. Автомобиль.
Руль. Автомобиль.
СС0

Mercedes AMG G63 находился на базе «Краснодара». Там Мамаев оставил машину перед тем, как его арестовали по делу о драках в Москве. Его жена решила перегнать автомобиль к дому, но на просьбу вернуть машину «Краснодар» ответил отказом.

«По какой причине ее удерживают, непонятно. Якобы мы разводимся, потому машину они не хотели отдавать. В телефонном разговоре объяснила ситуацию и пояснила, что никакого развода нет, у меня есть подтверждающие это документы», — отметила Мамаева.

По ее словам, представители клуба потребовали согласие футболиста на передачу автомобиля.

Позже адвокат Павла Мамаева Игорь Бушманов, рассказал сайту «Чемпионат.com», что жене футболиста вернули автомобиль, но только в присутствии полицейских.

Павел Мамаев вместе с Александром Кокориным пробудет в московском СИЗО «Бутырка» как минимум до 8 декабря. Они считаются фигурантами трех уголовных дел, возбужденных по статьям «Хулиганство» и «Побои».

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