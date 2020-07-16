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Происшествия

У жены замглавы Минфина арестовали счет на 3 млн евро в белорусском банке

Правоохранительные органы Белоруссии наложили арест на деньги жены замминистра финансов России Андрея Круглова, которые хранятся в «Белгазпромбанке».

Евро.
Евро.
СС0

Речь идет о счете на 3 млн евро, заявил заместитель начальника управления департамента финансовых расследований Комитета госконтроля Белоруссии Дмитрий Дягилев, сообщает ТАСС.

«В настоящее время в ОАО „Белгазпромбанк“ размещены только денежные средства супруги Круглова на общую сумму в 3 € млн. В рамках расследования уголовного дела на данные денежные средства наложен арест», — сказал Дягилев в эфире телеканала «Беларусь 1».

Для выяснения всех обстоятельств противоправной деятельности через Генеральную прокуратуру Республики Беларусь в компетентные органы Российской Федерации направлены международные поручения об оказании правовой помощи.

Сам Круглов прекратил сотрудничество с банком после того, как занял должность заместителя министра финансов РФ.

Андрей Круглов до перехода на должность в Минфин РФ был финансовым директором «Газпрома», пишет ura.ru.

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