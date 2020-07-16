У жены замглавы Минфина арестовали счет на 3 млн евро в белорусском банке

Речь идет о счете на 3 млн евро, заявил заместитель начальника управления департамента финансовых расследований Комитета госконтроля Белоруссии Дмитрий Дягилев, сообщает ТАСС.
«В настоящее время в ОАО „Белгазпромбанк“ размещены только денежные средства супруги Круглова на общую сумму в 3 € млн. В рамках расследования уголовного дела на данные денежные средства наложен арест», — сказал Дягилев в эфире телеканала «Беларусь 1».
Для выяснения всех обстоятельств противоправной деятельности через Генеральную прокуратуру Республики Беларусь в компетентные органы Российской Федерации направлены международные поручения об оказании правовой помощи.
Сам Круглов прекратил сотрудничество с банком после того, как занял должность заместителя министра финансов РФ.
Андрей Круглов до перехода на должность в Минфин РФ был финансовым директором «Газпрома», пишет ura.ru.