14 декабря
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Происшествия

Автомобиль загорелся на Павловском тракте

В Барнауле загорелся автомобиль прямо на улице, сообщает "В Курсе 22".

Автомобиль загорелся на Павловском тракте
Автомобиль загорелся на Павловском тракте
Barnaul 22

Очевидцы сообщают, что машина, скорее всего, загорелась на ходу.

Под капотом легковушки лежали простынь и одеяло.

Ранее автомобиль загорелся во дворе барнаульской многоэтажки. Перед тем, как он загорелся, очевидцы услышали хлопок.

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