Автомобиль загорелся на Павловском тракте

Очевидцы сообщают, что машина, скорее всего, загорелась на ходу.
Под капотом легковушки лежали простынь и одеяло.
Ранее автомобиль загорелся во дворе барнаульской многоэтажки. Перед тем, как он загорелся, очевидцы услышали хлопок.
В Барнауле загорелся автомобиль прямо на улице, сообщает "В Курсе 22".
Очевидцы сообщают, что машина, скорее всего, загорелась на ходу.
Под капотом легковушки лежали простынь и одеяло.
Ранее автомобиль загорелся во дворе барнаульской многоэтажки. Перед тем, как он загорелся, очевидцы услышали хлопок.
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