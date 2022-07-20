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Происшествия

У жительницы Алтайского края увеличился нос после ринопластики

33-летняя Елена Зуевич пожаловалась на новосибирского врача. Сибирячка хотела избавиться от заложенности носа и горбинки, но все получилось наоборот.

Пластическая операция.
Пластическая операция.
СС0

Об инциденте рассказали в «КП-Новосибирск».

Проблемы с носом у Елены с детства. По ее словам, часто падала и ломала его. Из-за этого снаружи нарастал хрящик, который привел к осложнениям с дыханием.

В клинике в Новосибирске Елене объяснили, что ей требовались две операции. Первая — септоринопластика. Это исправление искривленной носовой перегородки. вторая — турбинопластика, чтобы устранить заложенность носа.

За две операции пациентка заплатила 200 тысяч рублей.

Деньги. Рубли.
Деньги. Рубли.
Moscow-Live.ru/Flickr, CC BY-NC-SA

«Я приехала в Новосибирск, это была весна. Операция длилась четыре часа. Я спросила у хирурга: „Все нормально?“ Он ответил: „Да, теперь у вас нос ровный“. Когда мне сняли повязку, я посмотрела в зеркало и разочаровалась. Сразу же сказала, что нос кривой! Врач заверил меня, что это отек и все скоро пройдет», — рассказала Елена.

Скоро ничего не прошло и стало даже хуже. Женщина обратилась в другую клинику, где в заключении нового врача написали: «Приобретенная деформация носа, последствия ринопластики».

В новой клинике ей готовы сделать операцию за 480 тыс. рублей.

Деньги. Рубли.
Деньги. Рубли.
Vsevolod Knyazev, CC BY 2.0, part from origina.

Елена написала досудебную претензию в первую клинику. Она потребовала вернуть ей деньги за две операции. В клинике ей ответили, что на заключении от нового хирурга нет подписи главного врача, поэтому оно не действительно.

Женщина планирует подать в суд, чтобы вернуть деньги.

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