25 января
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Происшествия

У жительницы Барнаула украли серебреные украшения более чем на четыре тыс. рублей

В Барнауле полицейские раскрыли грабеж серебряных украшений. Об этом сообщает ГУ МВД по Алтайскому краю.

Наручники. Преступление. Криминал.
Наручники. Преступление. Криминал.
CC0

Накануне 49-летяя женщина обратилась в полицию с заявлением о хищении у нее серебряных изделий на сумму более четырех тысяч рублей.

Горожанка рассказала, что во время посиделки между ней и малознакомой женщиной произошел конфликт. В ходе потасовки она похитила у заявительницы украшения и скрылась.

Полицинские сразу задержали подозреваемую. Оказалось, что женщина нигде не работает, при этом ранее была судима трижды.

Украшения изъяли и возбудили уголовное дело.

Ранее сообщалось, что барнаулец хотел купить автомобиль по хорошей цене, но наткнулся на мошенников.

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