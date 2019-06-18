Читайте нас в соцсетях
  • Наш канал в дзене
18 июня 17°C
Новости
Вся лента
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
Происшествия

У жителя Алтая закончились аргументы и он ударил соседа лопатой

В селе Кош-Агач Республики Алтай произошел конфликт между двумя соседями. 33-летний мужчина решил выяснить отношения с 24-летним парнем. Они встретились во дворе, но разговора не получилось, сообщает ГУ МВД по Республике Алтай.

Лопата.
Лопата.
Открытые источники в Интернете (СС0)

Зачинщик ссоры на протяжении нескольких лет испытывал личную неприязнь к соседу. Между сельчанами произошла очередная словесная перепалка и, не совладав с эмоциями, молодой сосед схватил металлическую лопату. Он ударил мужчину по голове.

Бросив лопату, подозреваемый достал из кармана отвертку и угрожал оппоненту убийством. Через некоторое время мужчины успокоились и разошлись по домам.

Затаив обиду на соседа, сельчанин в тот же день решил сообщить в полицию. Подозреваемый не стал отрицать вину. Свой поступок он объяснил длительным неприязненным отношением к потерпевшему. Полицейские возбудили уголовное дело по факту угрозы убийством.

Смотрите также

Чтобы сообщить нам об опечатке, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter

Загрузка...
Комментарии
Разместить новость
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
© 2001-2019
Издательский дом Алтапресс
Категория информационной
продукции 18+
Администрирование сайта:
ООО Алтапресс-сервис
О компании
ИД Алтапресс
Подписка
Типография
Конференц-зал
Вакансии
Союзпечать-Алтай
Редакция
Обратная связь
Пользовательское соглашение
Правила комментирования
Включить уведомления
Реклама
Реклама на altapress.ru
Подать объявление на сайт
Подать объявление в газеты
Афиша
Email подписка
Расскажи новость