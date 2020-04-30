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Происшествия

У жителя Барнаула угнали «Ниву». Подозревают подростков, которых ночью разогнали черенком от лопаты

Барнаулец рассказал в интернет-сообществе «Барнаул 22» о пропаже автомобиля и попросил о помощи.

Угон автомобиля.
Угон автомобиля.
Дмитрий Кудрявцев

«Доброе утро, нужна помощь! Угнали Ниву-2131 по адресу Чеглецова, 21 — в период с 29 апреля 19:00 по 30 апреля 7:30», — написал мужчина.

Он также попросил связаться с ним каждого, кто обладает какой-либо информацией по пропаже.

В комментариях местная жительница рассказала о ночном инциденте, который может пролить свет на таинственное исчезновение авто.

«По адресу Чеглецова, 22 — это дом напротив — где-то в районе 3 часов ночи на лавке выпивали подростки, громко ржали и матерились. После того, как я их разогнала черенком от лопаты, побежали в сторону 21-го дома. Неадекваты полные», — написала женщина.

Также владельцу авто советуют поискать имущество в округе — где-то на ближайших полях или оврагах.

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