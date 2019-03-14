У жителя Новоалтайска один и тот же смартфон украли на 23 февраля и 8 марта

8 марта потерпевший пожаловался правоохранителям, что у него на барнаульском железнодорожном вокзале обманом похитили гаджет.
Полицейские выяснили, что к краже причастен человек, с которым потерпевший познакомился накануне и вместе распивал спиртное. Собутыльник попросил позвонить и скрылся с телефоном, который вскоре сдал в ломбард. Подозреваемого задержали.
Во время поверки выяснили, что этот же телефон уже похищали у потерпевшего 23 февраля, когда тот, будучи пьяным, заснул в электричке «Барнаул-Красный Боец».
Транспортные полицейские оперативно нашли похитителя и вернули смартфон потерпевшему.