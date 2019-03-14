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Происшествия

У жителя Новоалтайска один и тот же смартфон украли на 23 февраля и 8 марта

У жителя Новоалтайска дважды похищали смартфон Samsung Galaxy стоимостью 10 тысяч рублей, когда мужчина был в пути. Об этом сообщили в транспортной полиции Алтайского края.

Вокзал, электричка.
Вокзал, электричка.
altapress.ru

8 марта потерпевший пожаловался правоохранителям, что у него на барнаульском железнодорожном вокзале обманом похитили гаджет.

Полицейские выяснили, что к краже причастен человек, с которым потерпевший познакомился накануне и вместе распивал спиртное. Собутыльник попросил позвонить и скрылся с телефоном, который вскоре сдал в ломбард. Подозреваемого задержали.

Во время поверки выяснили, что этот же телефон уже похищали у потерпевшего 23 февраля, когда тот, будучи пьяным, заснул в электричке «Барнаул-Красный Боец».

Транспортные полицейские оперативно нашли похитителя и вернули смартфон потерпевшему.

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