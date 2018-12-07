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У звезды «Аншлага» сгорел дом дотла

У заслуженного артиста РФ, звезды «Аншлага» Николая Бандурина сгорел особняк в Пушкино.

Тушение пожара.
Тушение пожара.
altapress.ru

Артист вместе с женой успел вывести из горящего дома пожилую мать. Супруга Марина получила сильные ожоги, ее госпитализировали.

Огонь в доме юмориста вспыхнул днем 6 декабря. Как сообщает «Подмосковье сегодня», в тушении пожара участвовали 23 сотрудника МЧС с привлечением шести единиц спецтехники.

Артист помогал в тушении пожара, а затем достал мобильный телефон и стал снимать, как догорает его дом. Видео он выложил на своей странице в Instagram, подписав: «Горит мой дом. Все живы. Ура».

Друзья артиста тут же откликнулись на сообщение — многие стали предлагать помощь, пишет ura.ru.

Бандурин от помощи медиков отказался, хотя тоже получил травмы. Домашние питомцы — четыре собаки и две кошки — погибли в огне.

Предварительно, причиной пожара стало короткое замыкание электропроводки.

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