У звезды сериала «Счастливы вместе» обнаружили наркотики в трусах

Актрису, сыгравшую роль Даши Букиной в сериале «Счастливы всместе», остановил наряд ДПС из-за подозрительного поведения. На вопрос, имеет ли она при себе наркотики, звезда ответила утвердительно.

Бочкарева сообщила правоохранителям, что спрятала кокаин в нижнем белье — трусах. Сверток она достала сама и вручила стражам порядка. Вес порошка составил 0,69 грамма.

По факту произошедшего возбуждено уголовное дело по статье 228.1 УК РФ. После инцидента в квартире у артистки провели обыск. Однако там ничего запрещенного не нашли. Наталья Бочкарева находится под подпиской о невыезде,

В сети появилось видео задержания, где сотрудники ГИБДД задают артистке вопросы о содержимом ее сумки, а она признается, что имеет при себе свернутую купюру и мешочек с «остатками наркотического средства».

Позже Бочкарева рассказала, что во время задержания она якобы находилась дома, а видеозапись была смонтирована, пишет Lenta. «Я на этом видео или не я, я еще выясню. И, соответственно, будем уже разбираться, что это за видео и кто его смонтировал или как-то снял. В интернете можно что угодно, сейчас буду это выяснять», — сказала она.