В Подмосковье был убит экс-депутат Народного Собрания Дагестана. Об это сообщает MK.RU.

Трагедия произошла вечером 26 августа в доме известного кинопродюсера и ресторатора Гранта Палагаева. Пострадавший сказал, что в него выстрелил незнакомый гость во время вечеринки.

Гранат Палагаев был ранен в руку, на время потерял сознание, а когда пришел в себя, то увидел рядом тело мужчины с огнестрельным ранением.

Тогда органы внутренних дел возбудили уголовное дело по факту убийста.

Позже удалось установить личность погибшего - Ахмед Гамзаев ранее был членом парламента Дагестана, после начал числиться в «Справедливой России».

Ранее в Краснодарском крае жена узнала об измене мужа и заказала убийство любовницы.