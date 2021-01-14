Убитая горем мать просит огласки и наказания для алтайских врачей

Жительница Якутии приехала к родственникам на Алтай в село Советское. 11 января в гостях случилась беда — ее маленькая дочь пролила на себя полстакана горячей воды. Родители перепугались и поехали в Советскую ЦРБ, откуда ребенок живым уже не вернулся. О своей трагедии девушка рассказывает в Instagram.

По ее словам, медики скорой сказали, что «ничего серьезного нет», поставили обезболивающее, а так как ребенок маленький, нужно пройти в реанимацию.

«В реанимации нам обработали ранки и забинтовали, ребенок чувствовал себя хорошо, чаще была у меня на руках, но даже успела походить. После пришла медсестра и сказала, что нужно поставить катетер для капельницы. Так как вены не смогли ей найти (три дня назад мы сдавали анализ из вены), нужно поставить подключичный катетер и чтобы все прошло хорошо и ничего не задеть, ребенка нужно ввести в легкий наркоз», — рассказывает девушка.

Потом, с ее слов, еще одна медсестра поставила другие уколы, и мать попросили выйти.

Через 1,5 часа в реанимации начали искать аппарат ИВЛ и ничего не говорили.

«В 14:00 нам сказали, что наша девочка умерла, она лежала на кровати закрытая, без каких-либо датчиков. На вопрос показать протоколы, что делали ребенку, поступил отказ, и сказали чтобы разговаривали со следователем, которого они сами и вызвали», — продолжает мама девочки.

В результате выяснилось, что смерть ребенка наступила не от остановки сердца, как сказали родителям, а по причине острой дыхательной недостаточности — произошло повреждение левого легкого при катаризации подключичной вены, добавила женщина.

Теперь она просит огласки своей истории и наказания для виновных в смерти девочки. Уже возбуждено уголовное дело.