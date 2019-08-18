Убивший пятерых членов своей семьи подросток написал, зачем он это сделал

Подросток, убивший свою семью в селе Патрикеево Ульяновской области и совершивший самоубийство, оставил предсмертную записку. Об этом «Интерфаксу» сообщили в пресс-службе областной прокуратуры.

По данным ведомства, 16-летний юноша написал, что решился на убийство родственников, чтобы «забрать их с собой». Согласно предварительной версии, он зарубил топором мать с двумя детьми, бабушку и дедушку, после чего совершил самоубийство.

Ранее источник в правоохранительных органах рассказали «Ленте.ру» о двух версиях случившегося. Подросток мог расправиться с родственниками в связи с длительными неприязненными отношениями либо по причине психического расстройства. Следствие намерено провести ему посмертную психолого-психиатрическую экспертизу.

Уже возбуждено уголовное дело после того, как в одном из домов были найдены тела 66-летного мужчины, 69-летней и 42-летней женщин, а также двух малолетних детей четырех лет. Все они были членами одной семьи.