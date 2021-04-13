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Происшествия

Убийство на Потоке. Барнаулец зарезал собутыльника и убегал, пока не получил пулю в ногу

Полицейские задержали подозреваемого в нападении на мужчину, скончавшегося в квартире от полученных ножевых ранений, сообщают в паблике «Инцидент Барнаул».

Нож.
Нож.
altapress.ru

Убийство произошло в понедельник вечером, 12 апреля, на улице Чудненко в доме № 95.

«Неизвестный порезал ножом мужчину. Потерпевший от полученных ранений скончался. Нападавший скрылся», — рассказали очевидцы.

Нападавшего, одетого в красную куртку с надписью Reebok, серые штаны и темные кроссовки, предположительно, зовут Кирилл.

«Подозреваемый задержан по горячим следам. Далеко убежать не смог. Тем более приметы отличные», — позже сообщили в паблике.

Очевидцы отметили, что полицейские бежали за подозреваемым и несколько раз выстрелили в его сторону — попали в ногу.

По словам соседки, мужчины распивали алкоголь: «Подрались, девушка закричала, что он ему горло вскрыл, она вызывала скорую помощь».

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