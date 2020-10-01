Убийство пианиста. Арестован работник столичной консерватории

«Суд удовлетворил ходатайство следствия об избрании фигуранту меры пресечения в виде заключения под стражу на два месяца, до 29 ноября», — сообщила Business FM пресс-секретарь суда Ирина Морозова.

Трагедия произошла 31 августа 2019 года в квартире руководителя региональных концертных проектов Московской государственной академической консерватории Ильи Чалых.

Приехавший к нему в гости ведущий специалист Национального филармонического оркестра России под управлением Спивакова пианист Никита Куклин утром скончался.

Обнаруживший в плохом состоянии друга Чалых вызвал скорую, которая констатировала смерть Куклина, сообщает «МК». Выяснилось, что он умер от асфиксии.

Первоначально дело было возбуждено по статье 109 УК РФ («причинение смерти по неосторожности»), а затем переквалифицировано на статью 105 УК РФ («убийство»).

Роковой вечер

И Чалых, и Куклин вместе организовывали концерты и крепко дружили. Смерть пианиста стала настоящим шоком для музыкального мира столицы.

В квартире руководителя региональных концертных проектов Московской государственной академической консерватории Чалого в тот вечер был его товарищ музыкант Сергей и четырехлетняя дочка (Илья в разводе с женой и взял малышку на выходные).

Наручники. Преступление. Криминал. CC0

Уже поздно вечером к Илье пришел еще гость — ведущий специалист Национального филармонического оркестра России под управлением Спивакова, пианист Никита Куклин.

По словам Сергея и Ильи, Никита сильно напился и стал вести себя неадекватно — бросал телефон в ребенка. Услышав шум, дедушка девочки (он живет в соседней квартире), забрал ее себе.

Куклина кое-как успокоили. А утром выяснилось, что Никита мертв.

«Понимаете, когда я уложил его спать, он дышал. Я лег спать рядом, на тот же диван. И только на утро я увидел, что он плохо выглядит, и вызвал скорую. Пульс был нитевидный, слабый. А когда приезжала скорая, медики сказали: „Чуть-чуть не успели“. Я был в шоке. Это такая нелепая трагичная случайность. <…> Я признался, что держал друга за плечи, и рука могла соскользнуть, а это могло привести к трагедии», — рассказывал до задержания Чалый корреспондентам.

Свою вину Чалых отрицает.

Дело находится на контроле центрального аппарата СКР.