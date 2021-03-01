В Алтайском крае мужчина зарезал собутыльника, но застолье не прервалось

Вместе с мужчинами спиртное распивала сожительница обвиняемого, которую он и приревновал к товарищу.
В драке хозяин дома нанес ножевое ранение в грудь потерпевшего. Затем он сбросил тело мужчины в подпол дома и продолжить пить.
«Через некоторое время злоумышленник совместно со знакомым достали тело мужчины, который от полученного ранения скончался», — сообщили в следственном комитете.
Обвиняемый признал вину. Оказалось, ранее он уже был судим, в том числе за преступление против личности. Уголовное дело передали в суд.