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Происшествия

В Алтайском крае мужчина зарезал собутыльника, но застолье не прервалось

42-летнего жителя жителя Тальменского района обвиняют в убийстве приятеля. По версии следствия, мужчины выпивали, когда на почве ревности между ними произошла драка.

Орудие убийства. Нож.
Орудие убийства. Нож.
altai-krai.sledcom.ru

Вместе с мужчинами спиртное распивала сожительница обвиняемого, которую он и приревновал к товарищу.

В драке хозяин дома нанес ножевое ранение в грудь потерпевшего. Затем он сбросил тело мужчины в подпол дома и продолжить пить.

«Через некоторое время злоумышленник совместно со знакомым достали тело мужчины, который от полученного ранения скончался», — сообщили в следственном комитете.

Обвиняемый признал вину. Оказалось, ранее он уже был судим, в том числе за преступление против личности. Уголовное дело передали в суд.

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