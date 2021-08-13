Убийца экс-руководителя НПЦ «Наследие» в Барнауле проведет в тюрьме 11 лет

Его действия квалифицировали по ч.1 ст.105 УК РФ (убийство). 46-летний преступник проведет 11 лет в исправительной колонии строгого режима.

Вину в содеянном он так и не признал.

Убийство произошло в апреле 2019 года. Он был знаком с Никитиной и ждал ее около подъезда на ул. Гоголя, после чего они вместе прошли в квартиру. По словам соседей, там между ними произошел конфликт.

Ее тело нашли на кухне с множественными колото-резаными ранениями. Обвиняемый нанес не менее 12 ударов, остался в квартире и спал. Родственники погибшей были вынуждены проникнуть в квартиру, запертую изнутри.

«Подсудимый ранее работал водителем в фирме потерпевшей, но был уволен, поскольку не справлялся со своими обязанностями. Сотрудники фирмы поясняли, что он являлся давним знакомым потерпевшей, сыном ее умершей подруги», — рассказали в прокуратуре.

О смерти 70-летней экс-руководителя НПЦ «Наследие» стало известно из сообщения сайта министерства культуры Алтайского края.

Любовь Никитина возглавляла научно-производственный центр по сохранению историко-культурного наследия Алтайского края в течение 20 лет.

Она внесла большой вклад в дело охраны историко-культурного наследия и проведения реставрационно-восстановительных работ на памятниках истории и культуры. Любовь Никитина была аттестованным государственным экспертом по проведению государственной историко-культурной экспертизы.

Сам НЦП «Наследие» закрыли в 2017 году. Его функции выполняет Алтайохранкультура.