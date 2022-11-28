28 ноября
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Происшествия

Убийца — садовник. Как прилежный на вид житель Бийска оказался маньяком с характерным почерком

«Эмоциональная неустойчивость, эгоцентрическая обидчивость, нетерпимое отношение к позиции и мнению окружающих», — такую оценку характера Александра Попова (здесь и далее имена изменены — Прим. ред.) дали психиатры в обвинительном заключении. Однажды мужчина решил начать жизнь заново. Новая глава оказалась криминальной. Как убийце удавалось прятать тело жертвы несколько месяцев, и на чем он все-таки «прокололся», altapress.ru рассказал старший следователь-криминалист отдела криминалистики СУ СКР по Алтайскому краю Максим Гультяев.

Дело Александра Попова.
Дело Александра Попова.
СУ СКР по Алтайскому краю.
Краткое содержание

Без вести пропавший Шувалов

Марина Шувалова в апреле 2020 года обратилась в правоохранительные органы по поводу безвестного исчезновения брата Константина. Он и раньше уезжал из Бийска на заработки. То на месяц-другой, то надолго. А тут сильно задержался и на звонки не отвечал.

Из показаний Марины: «В последний раз видела Шувалова в апреле 2018 года, на тот период он жил у меня. Более года с братом не общалась. Затем он выходил со мной на связь в социальной сети 17.08.2019, спрашивал, как дела. Примерно в ноябре 2019 года со мной связалась Новоселова, которая пояснила, что Шувалов выходит с ней на связь. Я не придала словам Новоселовой значения, после ноября 2019 года Новоселова стала звонить постоянно, говорила, что Шувалов пропал».

Новоселова — бывшая гражданская жена Шувалова. Она и забила тревогу по поводу его исчезновения. От Константина у нее был сын. После его рождения пара рассталась. Юридически Шувалов отцом ребенка не был. Однако с мальчиком общение поддерживал.

Следователь-криминалист Максим Гультяев.
Следователь-криминалист Максим Гультяев.
СУ СКР по Алтайскому краю.

Константин злоупотреблял алкоголем. Определенного места работы не имел. Иногда зарабатывал уборкой у кого-нибудь на участке. У родственников часто занимал деньги, которые тратил на выпивку и потом не возвращал. После нескольких подобных эпизодов отношения с близкими у него разладились.

Незадолго до своего исчезновения, летом 2019 года Шувалов приводил в порядок участок своей двоюродной сестры Людмилы. Косил траву триммером, который она купила, но разобраться с техникой самостоятельно не смогла.

Людмила заплатила Константину 1,5 тыс. рублей за помощь и проводила его домой. В тот же день он позвонил и попросил у нее еще денег. Женщина ответила, что занять больше не может. По голосу поняла, что брат пьян и тяжело вздохнула: «Опять». Шувалов с бывшей женой часто выпивали.

Алкоголь. Застолье.
Алкоголь. Застолье.
СС0

В мае 2020 правоохранители возбудили уголовное дело по факту исчезновения 37-летнего Константина Шувалова.

Судьба Попова

В материалах дела значится, что Александр Попов 1973 года рождения закончил девять классов, не женат и детей на иждивении не имеет. Официально не трудоустроен.

После окончания службы Попов какое-то время жил в Красноярске. Пытался найти свое место в жизни. Но карьеры не сложилось ни в найме, ни в собственном бизнесе.

При этом выпивал мужчина, как уточняет Максим Гультяев, «не больше, чем все». Иными словами, зависимым от спиртного Александра назвать нельзя.

Следователь-криминалист Максим Гультяев.
Следователь-криминалист Максим Гультяев.
СУ СКР по Алтайскому краю.

А вот конфликтным вполне. Так считали и психиатры, которые проводили обследование Попова.

Из обвинительного заключения: «Отмечается недостаточная управляемость, повышенная импульсивность, инстинктивность, грубость, занудство, гневливость, склонность к хамству и брани, к трениям и конфликтам, в которых сам и является активной, провоцирующей стороной. Раздражителен, вспыльчив, неуживчив в коллективе».

Еще один шанс

В Алтайском крае у него были родственники. Жили в Бийске, там же имели дачу. Небольшой деревянный дом, участок: цветы, грядки — все «как полагается». Владельцы давно не приезжали, и хозяйство оставалось без присмотра.

Кровь.
Кровь.
unsplash.com

Однажды Попов жаловался близким на свою апатию и жизнь, которую все никак не получается взять в руки и что-то изменить. Когда-то у него были жена и сын, но отношения с ними в какой-то момент разрушились. Не из-за застолий (они случались нечасто), а из-за характера.

Супруги прониклись сочувствием к Александру и предложили: «А ты приезжай к нам. Смена обстановки, новые знакомства. Свежий воздух, в самом деле. Жить будешь один у нас даче, никаких шумных соседей, как в квартире у тебя».

Мужчина решил, что терять нечего и отправился в Бийск. На новом месте бывший он прибыльное увлечение.

Металлоискатель.
Металлоискатель.
Открытые источники в Интернете

«Он купил металлоискатель. Надо сказать, поиски ему удавались. Зарабатывал стабильно 25−30 тыс. рублей ежемесячно. А если выезжал в Горный, и того больше — около 50 тыс.», — говорит Максим Гультяев.

Никто ни во что не ставит

Казалось бы, все, наконец, наладилось. И денежная работа появилась, и с жильем никаких проблем. В качестве оплаты хозяева дачи рассматривали только уборку на участке.

Такие условия Александра Попова вполне устраивали. Он хорошо знал, как обращаться с газонокосилкой, высаживать культуры.

Огород.
Огород.
СС0

Вот только характер мужчины даже со временем не смягчился. С людьми он сходился с трудом. Несколько новых знакомых появились на работе — они тоже занимались поисками металлов: от цветных до черных. Среди них был Константин Шувалов.

«Можно сказать, что после увольнения со службы Попов так и не нашел душевного покоя, — рассказывает Максим Гультяев, — Не мог пережить, что никто не признает его заслуг».

Позже следователи установят, что у убийцы есть собственный почерк.

Кровь. Нож
Кровь. Нож
СС0

«Ножевой» ответ на слово

В конце 2019 года Александр Попов и Леонид Янковский, еще один знакомый будущего преступника, собрались на даче. За бутылкой Янковский адресовал Попову грубое замечание по поводу его ориентации.

Любое нелестное высказывание Александр воспринимал как унижение и шел в атаку. Янковский скончался на месте от 11 последовательных ножевых ударов в область шеи. Затем убийца сам вызвал полицию и сдался правоохранителям.

С 2020 года Попов отбывал наказание в одном из СИЗО Бийска.

Следователь-криминалист Максим Гультяев.
Следователь-криминалист Максим Гультяев.
СУ СКР по Алтайскому краю.

Самое время вернуться к пропавшему Константину Шувалову, который когда-то вместе с Янковским и Поповым занимался добычей металла.

Следователь-криминалист продолжает: «Опрос круга общения пропавшего не давал результата. В какой-то момент поступила информация, что Шувалов общался с человеком, который на сегодняшний день уже отбывает наказание за убийство».

Свежая трава

В июне 2020 года следователи приехали в садоводство, где жил Попов. Его участок был самым ухоженным и аккуратным из всех. Никакой травы и сорняков — газон всегда пострижен.

Кровь.
Кровь.
СС0

Сам Александр Попов, пока отбывал наказание, успел поругаться с несколькими сокамерниками — в очередной раз не нашел общий язык с окружающими. Но один приятель все-таки появился.

Ему злоумышленник рассказал о том, что совершил еще одно убийство тем же способом. Только ударов меньше — четыре в область шеи и груди. Но если тело не найдут, признаваться не будет из принципа.

«Осматривая газон, мы заметили, что на одном месте трава как будто вот-вот взошла. Будто посадили ее недавно. Полезли на крышу дома — обзор все еще не тот. Тогда запустили дрон и четко увидели место, где трава свежая», — рассказывает Максим Гультяев.

Дело Александра Попова.
Дело Александра Попова.
СУ СКР по Алтайскому краю.

Хозяева дачи рассказали, что раньше на этом месте была мусорная яма. А около полугода назад их гость из Красноярска Попов спросил, можно ли ее засыпать и привести, наконец, этот участок в порядок. Они без тени подозрения разрешили.

Очередное унижение

Особенно мужчина не выносил обесценивание собственных заслуг. Реагировал обидой на любое замечание или шутку.

Словесными перепалками занимал большую часть своих дней, а оставшуюся — работой. Поиском металлов занимался то один, то с кем-то из знакомых. Объединившись, можно найти больше, однако потом придется делить «клад» — существенный минус.

Дело Александра Попова.
Дело Александра Попова.
СУ СКР по Алтайскому краю.

В один из дней, в августе 2019 года, Александр и Константин пришли на дачу к первому делить клад. Тут Шувалова дернул за язык то ли алкоголь в крови, то ли не менее тяжелый, чем у убийцы, характер. Он сказал: «Да что ты там. Ничего собрать не смог. И тут ты неудачник».

Закономерно Попов пришел в ярость. Схватил со стола складной нож и замахнулся на гостя. Шувалов смог отразить первый удар и перехватить орудие. Почувствовав силу, он стал угрожать нападавшему убийством.

В следующие секунды распределение сил изменилось. Попов замахнулся снова.

Кровь. Убийство
Кровь. Убийство
unsplash.com

Яма

После четырех ножевых ударов в грудь и шею Шувалов почти не дышал, но все-таки еще подавал признаки жизни.

Тело убийца сбросил в ту самую мусорную яму, на глубину четырех метров. Марина Шувалова опознала тело родного брата по оранжевой футболке с надписью — названием известного спортивного бренда.

Александр Попов вскоре после этого дал признательные показания. Но вместе с тем отметил, что действовал в целях самообороны, опасаясь за жизнь и здоровье.

Наручники
Наручники
CCO

Согласно заключению медицинской экспертизы выяснилось, что убийца имеет признаки расстройства личности смешанного типа. Однако они не столь выражены, чтобы мешать адекватному восприятию происходящего.

Сегодня мужчина продолжает отбывать наказание в колонии Бийска.

Справка

Максим Гультяев — старший следователь-криминалист СУ СКР по Алтайскому краю, подполковник юстиции. Начинал рядовым следователем, потом занимался особо важными делами. Стаж работы — более 15 лет. В зоне его ответственности Бийск и близлежащие территории.

От профессионализма, грамотно проведенных первоначальных следственных действий, умелом применении криминалистической техники во многом зависит раскрытие и успешное расследование самых тяжких преступлений.

Гультяев убежден, что для работы следователем-криминалистом необходимо обладать нестандартным мышлением. «Моя работа похожа на сериал „Поймай меня, если сможешь“. При раскрытии преступления важно ощутить кураж», и тогда появляется азарт. Мне важно дойти в этой игре до конца и стать в ней победителем", — говорит он.

Этим материалом мы продолжаем серию публикаций ко Дню основания службы криминалистики Следственного комитета России.

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