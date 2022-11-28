«Эмоциональная неустойчивость, эгоцентрическая обидчивость, нетерпимое отношение к позиции и мнению окружающих», — такую оценку характера Александра Попова (здесь и далее имена изменены — Прим. ред.) дали психиатры в обвинительном заключении. Однажды мужчина решил начать жизнь заново. Новая глава оказалась криминальной. Как убийце удавалось прятать тело жертвы несколько месяцев, и на чем он все-таки «прокололся», altapress.ru рассказал старший следователь-криминалист отдела криминалистики СУ СКР по Алтайскому краю Максим Гультяев.

Краткое содержание

Без вести пропавший Шувалов

Марина Шувалова в апреле 2020 года обратилась в правоохранительные органы по поводу безвестного исчезновения брата Константина. Он и раньше уезжал из Бийска на заработки. То на месяц-другой, то надолго. А тут сильно задержался и на звонки не отвечал.

Из показаний Марины: «В последний раз видела Шувалова в апреле 2018 года, на тот период он жил у меня. Более года с братом не общалась. Затем он выходил со мной на связь в социальной сети 17.08.2019, спрашивал, как дела. Примерно в ноябре 2019 года со мной связалась Новоселова, которая пояснила, что Шувалов выходит с ней на связь. Я не придала словам Новоселовой значения, после ноября 2019 года Новоселова стала звонить постоянно, говорила, что Шувалов пропал».

Новоселова — бывшая гражданская жена Шувалова. Она и забила тревогу по поводу его исчезновения. От Константина у нее был сын. После его рождения пара рассталась. Юридически Шувалов отцом ребенка не был. Однако с мальчиком общение поддерживал.

Следователь-криминалист Максим Гультяев. СУ СКР по Алтайскому краю.

Константин злоупотреблял алкоголем. Определенного места работы не имел. Иногда зарабатывал уборкой у кого-нибудь на участке. У родственников часто занимал деньги, которые тратил на выпивку и потом не возвращал. После нескольких подобных эпизодов отношения с близкими у него разладились.

Незадолго до своего исчезновения, летом 2019 года Шувалов приводил в порядок участок своей двоюродной сестры Людмилы. Косил траву триммером, который она купила, но разобраться с техникой самостоятельно не смогла.

Людмила заплатила Константину 1,5 тыс. рублей за помощь и проводила его домой. В тот же день он позвонил и попросил у нее еще денег. Женщина ответила, что занять больше не может. По голосу поняла, что брат пьян и тяжело вздохнула: «Опять». Шувалов с бывшей женой часто выпивали.

Алкоголь. Застолье. СС0

В мае 2020 правоохранители возбудили уголовное дело по факту исчезновения 37-летнего Константина Шувалова.

Судьба Попова

В материалах дела значится, что Александр Попов 1973 года рождения закончил девять классов, не женат и детей на иждивении не имеет. Официально не трудоустроен.

После окончания службы Попов какое-то время жил в Красноярске. Пытался найти свое место в жизни. Но карьеры не сложилось ни в найме, ни в собственном бизнесе.

При этом выпивал мужчина, как уточняет Максим Гультяев, «не больше, чем все». Иными словами, зависимым от спиртного Александра назвать нельзя.

Следователь-криминалист Максим Гультяев. СУ СКР по Алтайскому краю.

А вот конфликтным вполне. Так считали и психиатры, которые проводили обследование Попова.

Из обвинительного заключения: «Отмечается недостаточная управляемость, повышенная импульсивность, инстинктивность, грубость, занудство, гневливость, склонность к хамству и брани, к трениям и конфликтам, в которых сам и является активной, провоцирующей стороной. Раздражителен, вспыльчив, неуживчив в коллективе».

Еще один шанс

В Алтайском крае у него были родственники. Жили в Бийске, там же имели дачу. Небольшой деревянный дом, участок: цветы, грядки — все «как полагается». Владельцы давно не приезжали, и хозяйство оставалось без присмотра.

Кровь. unsplash.com

Однажды Попов жаловался близким на свою апатию и жизнь, которую все никак не получается взять в руки и что-то изменить. Когда-то у него были жена и сын, но отношения с ними в какой-то момент разрушились. Не из-за застолий (они случались нечасто), а из-за характера.

Супруги прониклись сочувствием к Александру и предложили: «А ты приезжай к нам. Смена обстановки, новые знакомства. Свежий воздух, в самом деле. Жить будешь один у нас даче, никаких шумных соседей, как в квартире у тебя».

Мужчина решил, что терять нечего и отправился в Бийск. На новом месте бывший он прибыльное увлечение.

Металлоискатель. Открытые источники в Интернете

«Он купил металлоискатель. Надо сказать, поиски ему удавались. Зарабатывал стабильно 25−30 тыс. рублей ежемесячно. А если выезжал в Горный, и того больше — около 50 тыс.», — говорит Максим Гультяев.

Никто ни во что не ставит

Казалось бы, все, наконец, наладилось. И денежная работа появилась, и с жильем никаких проблем. В качестве оплаты хозяева дачи рассматривали только уборку на участке.

Такие условия Александра Попова вполне устраивали. Он хорошо знал, как обращаться с газонокосилкой, высаживать культуры.

Огород. СС0

Вот только характер мужчины даже со временем не смягчился. С людьми он сходился с трудом. Несколько новых знакомых появились на работе — они тоже занимались поисками металлов: от цветных до черных. Среди них был Константин Шувалов.

«Можно сказать, что после увольнения со службы Попов так и не нашел душевного покоя, — рассказывает Максим Гультяев, — Не мог пережить, что никто не признает его заслуг».

Позже следователи установят, что у убийцы есть собственный почерк.

Кровь. Нож СС0

«Ножевой» ответ на слово

В конце 2019 года Александр Попов и Леонид Янковский, еще один знакомый будущего преступника, собрались на даче. За бутылкой Янковский адресовал Попову грубое замечание по поводу его ориентации.

Любое нелестное высказывание Александр воспринимал как унижение и шел в атаку. Янковский скончался на месте от 11 последовательных ножевых ударов в область шеи. Затем убийца сам вызвал полицию и сдался правоохранителям.

С 2020 года Попов отбывал наказание в одном из СИЗО Бийска.

Следователь-криминалист Максим Гультяев. СУ СКР по Алтайскому краю.

Самое время вернуться к пропавшему Константину Шувалову, который когда-то вместе с Янковским и Поповым занимался добычей металла.

Следователь-криминалист продолжает: «Опрос круга общения пропавшего не давал результата. В какой-то момент поступила информация, что Шувалов общался с человеком, который на сегодняшний день уже отбывает наказание за убийство».

Свежая трава

В июне 2020 года следователи приехали в садоводство, где жил Попов. Его участок был самым ухоженным и аккуратным из всех. Никакой травы и сорняков — газон всегда пострижен.

Кровь. СС0

Сам Александр Попов, пока отбывал наказание, успел поругаться с несколькими сокамерниками — в очередной раз не нашел общий язык с окружающими. Но один приятель все-таки появился.

Ему злоумышленник рассказал о том, что совершил еще одно убийство тем же способом. Только ударов меньше — четыре в область шеи и груди. Но если тело не найдут, признаваться не будет из принципа.

«Осматривая газон, мы заметили, что на одном месте трава как будто вот-вот взошла. Будто посадили ее недавно. Полезли на крышу дома — обзор все еще не тот. Тогда запустили дрон и четко увидели место, где трава свежая», — рассказывает Максим Гультяев.

Дело Александра Попова. СУ СКР по Алтайскому краю.

Хозяева дачи рассказали, что раньше на этом месте была мусорная яма. А около полугода назад их гость из Красноярска Попов спросил, можно ли ее засыпать и привести, наконец, этот участок в порядок. Они без тени подозрения разрешили.

Очередное унижение

Особенно мужчина не выносил обесценивание собственных заслуг. Реагировал обидой на любое замечание или шутку.

Словесными перепалками занимал большую часть своих дней, а оставшуюся — работой. Поиском металлов занимался то один, то с кем-то из знакомых. Объединившись, можно найти больше, однако потом придется делить «клад» — существенный минус.

Дело Александра Попова. СУ СКР по Алтайскому краю.

В один из дней, в августе 2019 года, Александр и Константин пришли на дачу к первому делить клад. Тут Шувалова дернул за язык то ли алкоголь в крови, то ли не менее тяжелый, чем у убийцы, характер. Он сказал: «Да что ты там. Ничего собрать не смог. И тут ты неудачник».

Закономерно Попов пришел в ярость. Схватил со стола складной нож и замахнулся на гостя. Шувалов смог отразить первый удар и перехватить орудие. Почувствовав силу, он стал угрожать нападавшему убийством.

В следующие секунды распределение сил изменилось. Попов замахнулся снова.

Кровь. Убийство unsplash.com

Яма

После четырех ножевых ударов в грудь и шею Шувалов почти не дышал, но все-таки еще подавал признаки жизни.

Тело убийца сбросил в ту самую мусорную яму, на глубину четырех метров. Марина Шувалова опознала тело родного брата по оранжевой футболке с надписью — названием известного спортивного бренда.

Александр Попов вскоре после этого дал признательные показания. Но вместе с тем отметил, что действовал в целях самообороны, опасаясь за жизнь и здоровье.

Наручники CCO

Согласно заключению медицинской экспертизы выяснилось, что убийца имеет признаки расстройства личности смешанного типа. Однако они не столь выражены, чтобы мешать адекватному восприятию происходящего.

Сегодня мужчина продолжает отбывать наказание в колонии Бийска.

Справка Максим Гультяев — старший следователь-криминалист СУ СКР по Алтайскому краю, подполковник юстиции. Начинал рядовым следователем, потом занимался особо важными делами. Стаж работы — более 15 лет. В зоне его ответственности Бийск и близлежащие территории. От профессионализма, грамотно проведенных первоначальных следственных действий, умелом применении криминалистической техники во многом зависит раскрытие и успешное расследование самых тяжких преступлений. Гультяев убежден, что для работы следователем-криминалистом необходимо обладать нестандартным мышлением. «Моя работа похожа на сериал „Поймай меня, если сможешь“. При раскрытии преступления важно ощутить кураж», и тогда появляется азарт. Мне важно дойти в этой игре до конца и стать в ней победителем", — говорит он.

Этим материалом мы продолжаем серию публикаций ко Дню основания службы криминалистики Следственного комитета России.