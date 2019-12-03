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Происшествия

Убийцу 11-месячного младенца в Алтайском крае приговорили к 19 годам колонии

Мужчина из Каменского района Алтайского края на основании вердикта присяжных приговорен к 19 годам лишения свободы за убийство 11-месячного сына своей сожительницы.

Правосудие.
Правосудие.
СС0.

Как сообщили к региональном управлении Следственного комитета, установлено, что жительница одного из сел Каменского района, на воспитании которой находились трое малолетних детей, проживала с неоднократно судимым братом своей подруги.

Начиная с января 2019 года мужчина систематически применял в отношении нее физическую силу. Но женщина не обращалась в правоохранительные органы, надеясь на исправление гражданского супруга.

Однако этого не произошло. «В мае текущего года рецидивист, находясь наедине в доме совместно с ее 11-месячным сыном и испытывая к ребенку личную неприязнь, нанес по телу мальчика несколько ударов, а затем задушил его», — отмечают в СКР.

Присяжные заседатели признали мужчину виновным. Суд приговорил его к 19 годам колонии строгого режима.

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