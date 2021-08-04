Убийцу жены-фотомодели выпустят по УДО

Чкаловский районный суд Екатеринбурга во вторник удовлетворил ходатайство об условно-досрочном освобождении фотографа Дмитрия Лошагина, осужденного по делу о жестоком убийстве жены — фотомодели Юлии Прокопьевой, сообщает «Интерфакс».

Против такого решения возражали как прокуратура (которая настаивала на том, что Лошагин так и не признал своей вины и не раскаялся), так и администрация исправительного учреждения, где фотограф отбывает наказание.

Октябрьский суд Екатеринбурга в июне 2015 года приговорил Лошагина к 10 годам колонии строгого режима за убийство жены-фотомодели Юлии Прокопьевой.

В сентябре того же года Свердловский областной суд сократил этот срок до 9 лет и 10 месяцев, пишет polit.ru.

По версии следствия, Лошагин в пьяном состоянии поссорился с супругой и избил ее. От травм она скончалась. Чтобы скрыть следы преступления, мужчина вывез ее тело в лес и поджег.