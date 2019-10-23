Участковые поймали в кустах следователя, а после обнаружили наркотики в машине

В Краснодаре троих полицейских подозревают в незаконном поиске наркосбытчиков на участке, который не был за ними закреплен, сообщает «Коммерсант» со ссылкой на адвоката одного из подозреваемых Михаила Мушаилова. Сейчас все трое уволены.

Следственное управление СКР по Краснодарскому краю возбудило уголовное дело о превышении полномочий (ч. 3 ст. 286 УК РФ) в отношении троих участковых. По версии следствия, они незаконно задерживали людей, надевали на них наручники, проводили досмотр, а после отпускали без составления протоколов.

Подозреваемые работали не на своем участке по распоряжению руководителя, сообщил адвокат. Они искали людей, которые закладывают наркотики, а также тех, кто приходил за ними к тайнику. Участковые утверждают, что по каждому случаю составляли рапорт и отвозили задержанных в отдел полиции.

Также они рассказали, что 31 августа увидели двоих подозрительных граждан, которые что-то искали или прятали в кустах.

Одним из них оказался сотрудник следственного управления СКР по краю. Он сказал, что приехал вместе со своим другом, но по какому делу — он не знает. В машине полицейские обнаружили вещество серого цвета (предположительно марихуана), а в кармане знакомого сотрудника СКР — белый порошок.

Наручники , арест. СС0

По словам адвоката, обоих мужчин доставили в отдел полиции и составили рапорт, но уголовное дело возбудили только на одного из них. Сотрудник СК проходит по нему свидетелем.

После этого краснодарский Следственный комитет возбудил уголовное дело против троих участковых, пишет polit.ru. Они уверены, что уголовное преследование — «попытка СК выгородить своего сотрудника» и запугать их, утверждает адвокат.