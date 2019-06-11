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Происшествия

Участник шоу «Голос» найден мертвым в ванной

Участник шестого сезона шоу «Голос» Алексей Сафиулин обнаружен дома в ванной мертвым, пишет «Стархит».

Микрофон.
Микрофон.
открытые источники (CC0)

На момент смерти артисту было 44 года, у него остались жена, с которой он прожил 19 лет, и двое детей. По версии близких, Алексей уснул в ванной и утонул.

Наставников шоу «Голос» артист покорил, исполнив русскую народную песню «Прощай, радость». Тогда свое красное кресло к Алексею Сафиулину развернула Пелагея. Впоследствии выяснилось, что певица дружна с музыкантом с детства, но не знала о его желании принять участие в «слепых» прослушиваниях.

Сафиулин обладал прекрасным баритоном, семь лет он блистал на сцене Мариинского театра, до этого — в Московской филармонии.

Прощание с певцом состоится 13 июня в Москве, в храме Благовещения Пресвятой Богородицы в Петровском парке, пишет bfm.ru.

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