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Происшествия

Участники «антиковидного бунта» получили реальные сроки — до 6,5 лет колонии

Ленинский районный суд Ростова-на-Дону вынес приговор еще одной группе участников «антиковидного бунта» во Владикавказе, который произошел весной прошлого года. Пять человек получили до 6,5 лет лишения свободы, пишет «Коммерсантъ».

Суд.
Суд.
Pixabay.com

Протестная акция против антиковидных мер состоялась 20 апреля 2020 года. Люди также требовали прояснить ситуацию с коронавирусом в регионе.

На акции собрались около 2,5 тыс. человек.

Полицейские начали разгонять протестующих. Однако участники митинга стали забрасывать их камнями.

Подсудимых назвали активными участниками протеста. Их вину доказали с помощью камер видеонаблюдения.

Все пятеро мужчин признали вину частично. Они заявили, что их действия во время протеста можно квалифицировать как «хулиганство» (ст. 213 УК РФ). Но судья Ольга Борохова не согласилась с этим и признала их виновными в участии в массовых беспорядках (ч. 2 ст. 212 УК РФ).

Обвиняемые получили реальные сроки — от 4 лет и 9 месяцев колонии до 6,5 лет.

В Ростове-на-Дону 27 июля вынесли приговор еще пятерым жителям Северной Осетии, участвующим в антиковидном протесте, пишет polit.ru. Судья признала всех фигурантов виновными в участии в массовых беспорядках. Они получили до 5,5 лет колонии.

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