Участники розыгрыша «приступ от коронавируса» получили сроки

Пресненский суд Москвы вынес приговор трем мужчинам, устроившим в столичном метро розыгрыш, в ходе которого один из них изобразил припадок, якобы вызванный коронавирусом.

Изображавшему «приступ коронавируса» гражданину Таджикистана Каромату Джаборову суд назначил два года и четыре месяца лишения свободы в колонии общего режима, а двум его соучастникам, Артуру Исаченко и Станиславу Мелехову, два года лишения свободы условно с испытательным сроком три года, пишет bfm.ru.

Прокуратура требовала для всех подсудимых реальные сроки — от трех до четырех лет заключения. Джаборов находится в СИЗО, а двое других фигурантов — под подпиской о невыезде.

Что произошло

Инцидент произошел 2 февраля 2020 года на перегоне между станциями метро «Полежаевская» и «Улица 1905 года». Джаборов, на лице которого была медицинская маска, упал на пол в вагоне поезда. Среди пассажиров кто-то прокричал «Коронавирус здесь!».

Началась паника.

На тот момент в России было зарегистрировано всего лишь два случая заражения коронавирусом — у граждан КНР, которые переболели в легкой форме и позднее были выписаны.