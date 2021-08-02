3 августа
Коронавирус
Вся лента
Новости партнеров
Загрузка...
﻿
Происшествия

Участники розыгрыша «приступ от коронавируса» получили сроки

Пресненский суд Москвы вынес приговор трем мужчинам, устроившим в столичном метро розыгрыш, в ходе которого один из них изобразил припадок, якобы вызванный коронавирусом.

Суд.
Суд.
Pixabay.com

Изображавшему «приступ коронавируса» гражданину Таджикистана Каромату Джаборову суд назначил два года и четыре месяца лишения свободы в колонии общего режима, а двум его соучастникам, Артуру Исаченко и Станиславу Мелехову, два года лишения свободы условно с испытательным сроком три года, пишет bfm.ru.

Прокуратура требовала для всех подсудимых реальные сроки — от трех до четырех лет заключения. Джаборов находится в СИЗО, а двое других фигурантов — под подпиской о невыезде.

Что произошло

Инцидент произошел 2 февраля 2020 года на перегоне между станциями метро «Полежаевская» и «Улица 1905 года». Джаборов, на лице которого была медицинская маска, упал на пол в вагоне поезда. Среди пассажиров кто-то прокричал «Коронавирус здесь!».

Началась паника.

На тот момент в России было зарегистрировано всего лишь два случая заражения коронавирусом — у граждан КНР, которые переболели в легкой форме и позднее были выписаны.

Смотрите также
Подпишитесь на главные новости нашего сайта через соц-сети
 Подписка  Подписка

Чтобы сообщить нам об опечатке, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter

Загрузка...
Комментарии
Полезные новости
Разместить новость
Новости партнеров
Загрузка...
© 2001-2021
ООО “Свободный курс”
ИНН 2225214326
Категория информационной
продукции 18+
Редакция информационных сайтов altapress.ru, sv-kurs.ru (свидетельство о регистрации СМИ Эл №77-70984 от 13.09.2017)
Адрес редакции:
656043, г. Барнаул, ул. Короленко, 107
Телефон редакции: +7 3852 26–45–26,
E-mail: news@altapress.ru
Услуги
Подписка
Конференц-зал
Союзпечать-Алтай
Редакция
Обратная связь
Пользовательское соглашение
Правила комментирования
Включить уведомления
Реклама
Реклама на altapress.ru
Подать объявление на сайт
Подать объявление в газеты
Афиша
Email подписка
Служба рекламы. Тел. (3852) 63-35-25, +79133663130. E-mail: ads@altapress.ru
Читайте нас в соцсетях
  • Наш канал в дзене
Рассказать новость