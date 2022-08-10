Участников международной террористической организации осудили в сибирском городе

Троих участников запрещенной в России террористической организации осудили в Новосибирске. Одному из них дали пожизненное, двоим — 8 лет колонии. Об этом сообщает ngs.ru .

По словам областного ФСБ, подозреваемых задержали в 2020 году. Ими оказались жители Новосибирска Кахрамон Ульмасов и Шерзодбек Махмудов.

Они были участниками «спящей ячейки» организации «Содиклар», входящей в состав запрещенной в России террористической организации «Аль-Каида» *.

Их привлек к деятельности организатор региональной ячейки «Содиклара» — гражданин России, имеющий документы на имя Умара Хасанова.

Как сообщили в пресс-службе ФСБ, осужденные распространяли террористические идеи.

«Сообщники занимались вербовкой наемников для боевых действий против правительственных сил на территориях Афганистана и Сирии, финансировали международные террористические организации, обучали вооруженному джихаду, распространяли террористические идеи с целью построения «всемирного халифата», — рассказали в ведомстве.

Отмечается, что Хасанов также был одним из организаторов группировки ГТА, которая действовала в Москве и Московской области. Заработанные там деньги шли на финансирование международных террористических организаций.

Умара осудили в 2014 году в российской столице. Тогда выяснилось, что имя в документах поддельное. Его настоящие имя — Убайдулло Атакулов. В 2006—2007 годах он находился в розыске за участие в «Исламской партии Туркестана» * — международной террористической организации, чья деятельность запрещена в России.

Задержанный в наручниках. pexels.com

В августе 2022 года 1-й Восточный окружной военный суд осудил всех троих. Их признали виновными по ч. 1, ч. 2 ст. 208, ч. 1, ч. 2 ст. 205.5 УК РФ («Организация незаконного вооруженного формирования, организация и участие в деятельности террористической организации»).

Атакулова приговорили к пожизненному сроку в колонии особого режима, а Махмудова и Ульмасова — к 8 годам колонии общего режима.

*запрещенные в России международные террористические организации