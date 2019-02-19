Участница шоу «Голос» насмерть сбила таксиста

Под подписку о невыезде отпущена участница шоу «Голос» Юлия Райнер (настоящая фамилия Гаврилова), которая насмерть водителя такси, сообщает ТАСС .

16 февраля Райнер, управляя автомобилем BMW, сбила мужчину на Ленинградском шоссе Москвы.

Погибшим оказался водитель такси, который остановился на обочине. Артистка с места ДТП скрылась, пострадавший скончался на месте, пишет bfm.ru.

Сотрудники полиции задержали нарушительницу спустя час, она не стала отрицать свою вину.

Проводятся следственные мероприятия.

Что известно о певице

В 2015 году Юлия принимала участие в 4 сезоне шоу «Голос», но не прошла этап слепых прослушиваний: ни один из наставников не повернулся во время ее выступления. «Вы устаете, мы тоже устаем. К сожалению, начинаем слушать не душой, не сердцем, а ждать ошибок. Но вот дождались: ошибок нет, а нажать не успели», — объяснил девушке решение наставников Александр Градский.

После неудачи Юлия Райнер не отказалась от своей музыкальной карьеры — работала со многими российскими и зарубежными продюсерами и композиторами.

В феврале 2017 года у Юлии Райнер вышел первый клип на песню «Сильнее тебя», а в декабре 2018 года певица записала официальный саундтрек к фильму «Разлучница».