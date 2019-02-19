Читайте нас в соцсетях
  • Наш канал в дзене
19 февраля -2°C
Новости
Вся лента
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
Происшествия

Участница шоу «Голос» насмерть сбила таксиста

Под подписку о невыезде отпущена участница шоу «Голос» Юлия Райнер (настоящая фамилия Гаврилова), которая насмерть водителя такси, сообщает ТАСС.

Такси.
Такси.
СС0

16 февраля Райнер, управляя автомобилем BMW, сбила мужчину на Ленинградском шоссе Москвы.

Погибшим оказался водитель такси, который остановился на обочине. Артистка с места ДТП скрылась, пострадавший скончался на месте, пишет bfm.ru.

Сотрудники полиции задержали нарушительницу спустя час, она не стала отрицать свою вину.

Проводятся следственные мероприятия.

Что известно о певице

В 2015 году Юлия принимала участие в 4 сезоне шоу «Голос», но не прошла этап слепых прослушиваний: ни один из наставников не повернулся во время ее выступления. «Вы устаете, мы тоже устаем. К сожалению, начинаем слушать не душой, не сердцем, а ждать ошибок. Но вот дождались: ошибок нет, а нажать не успели», — объяснил девушке решение наставников Александр Градский.

После неудачи Юлия Райнер не отказалась от своей музыкальной карьеры — работала со многими российскими и зарубежными продюсерами и композиторами.

В феврале 2017 года у Юлии Райнер вышел первый клип на песню «Сильнее тебя», а в декабре 2018 года певица записала официальный саундтрек к фильму «Разлучница».

Смотрите также

Чтобы сообщить нам об опечатке, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter

Загрузка...
Комментарии
Разместить новость
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
© 2001-2019
Издательский дом Алтапресс
Категория информационной
продукции 18+
Администрирование сайта:
ООО Алтапресс-сервис
О компании
ИД Алтапресс
Подписка
Типография
Конференц-зал
Вакансии
Союзпечать-Алтай
Редакция
Обратная связь
Пользовательское соглашение
Правила комментирования
Включить уведомления
Реклама
Реклама на altapress.ru
Подать объявление на сайт
Подать объявление в газеты
Афиша
Email подписка
Расскажи новость