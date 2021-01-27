Ученые рассказали, почему погибли более 300 тюленей в России

Гибель более чем 300 тюленей на побережье Каспийского моря в Дагестане связана, вероятнее всего, с выбросом природного метана или сопутствующих газов, который могла спровоцировать сейсмоактивность и штиль, говорится в заключении Всероссийского научно-исследовательского института рыбного хозяйства и океанографии (ВНИРО).

Для бассейна Каспийского моря характерны различные нефтяные и газовые проявления — грязевые вулканы, грифоны и пр. И их интенсивность резко возрастает при сейсмоявлениях.

Анализ данных сейсмической активности в Каспийском море показал, что в течение ноября на побережье Дагестана, на шельфе Среднего Каспия было зарегистрировано свыше 40 сейсмических толчков.

«Выбросы метана могли сформировать над поверхностью моря загазованные линзы воздуха, непригодного для дыхания, которые с большой вероятностью могли привести к массовой гибели каспийских тюленей, мигрирующих в это время вдоль побережья Дагестана на север, к местам размножения», — считают исследователи.

Участники научной экспедиции обследовали 320 км побережья и взяли пробы воды, пишет polit.ru.

У мертвых тюленей не нашли признаков отравления тяжелыми металлами или пестицидами.

Почему у многих животных отсутствовали внутренние органы — исследование умалчивает.

Тюлень-белёк. novate.ru

Что произошло

В конце прошлого года на побережье Каспийского моря в Дагестане произошла массовая гибель краснокнижных тюленей. На тушках обнаружили круглые отверстия, а на местах повреждения кожных покровов неравномерно отсутствовала жировая ткань и некоторые органы.

О животном

Каспийский тюлень, или каспийская нерпа — единственное на Каспии морское млекопитающее и самый маленький тюлень в мире.

В апреле 2020 года животное занесли в Красную книгу России. За последние 100 лет популяция нерп в Каспии сократилась с одного миллиона до 100 тыс. особей.