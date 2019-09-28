Учеников бийского лицея по тревоге сняли с занятий

«МЧС приехали очень быстро — прямо бегом бежали по этажам. Очень волновался охранник, когда открывал нам двери, хотя учителя сказали, что тревога учебная. Срочно, бегом уходили почти все — и учителя, и работники столовой. Говорят, что было что-то на верхних этажах. У нас часто проводятся учебные пожарные тревоги, но сегодня все было совсем по-другому», — цитирует лицеистов «Бийский рабочий».