Читайте нас в соцсетях
  • Наш канал в дзене
8 апреля 6°C
Новости
Вся лента
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
Происшествия

Учитель физики из Алтайского края чуть не утонул во время зимней рыбалки на Оби

В Шелаболихинском районе рыбак ушел под лед и чуть не утонул. Ему на помощь пришел мужчина, который оказался сотрудником Росгвардии, сообщает пресс-служба ведомства.

Зимняя рыбалка.
Зимняя рыбалка.
Михаил Хаустов

После очередного дежурства сотрудник отделения вневедомственной охраны по Ребрихинскому району младший сержант Александр Фуфачев рыбачил на Оби. Недалеко от него также был другой рыбак, который спустя какое-то время пропал из виду.

Росгвардеец обнаружил его провалившимся в полынью. Он попытался подползти к мужчине лежа, но лед начал трещать и ломаться. Фуфачев нашел на берегу палку и протянул ее утопающему, но лед продолжал обламываться.

В последний момент мужчина протянул рыбаку привязанную к руке пешню (лом для раскола льда), и после третьей попытки тонущего удалось спасти.

Оказалось, что спасенный мужчина работает учителем физики в сельской школе. Он уверен, что сам бы не выбрался, к тому же у него есть серьезные проблемы с сердцем, и в тот момент у мужчины как раз начинался сердечный приступ. Сейчас рыбак чувствует себя хорошо.

ГУ МЧС по Алтайскому краю настоятельно рекомендуют закрыть сезон зимней рыбалки. Водоемы опасны не только для подледного лова, но и для передвижения по нему.

Смотрите также

Чтобы сообщить нам об опечатке, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter

Загрузка...
Комментарии
Разместить новость
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
© 2001-2019
Издательский дом Алтапресс
Категория информационной
продукции 18+
Администрирование сайта:
ООО Алтапресс-сервис
О компании
ИД Алтапресс
Подписка
Типография
Конференц-зал
Вакансии
Союзпечать-Алтай
Редакция
Обратная связь
Пользовательское соглашение
Правила комментирования
Включить уведомления
Реклама
Реклама на altapress.ru
Подать объявление на сайт
Подать объявление в газеты
Афиша
Email подписка
Расскажи новость