Учитель физики из Алтайского края чуть не утонул во время зимней рыбалки на Оби

В Шелаболихинском районе рыбак ушел под лед и чуть не утонул. Ему на помощь пришел мужчина, который оказался сотрудником Росгвардии, сообщает пресс-служба ведомства.

После очередного дежурства сотрудник отделения вневедомственной охраны по Ребрихинскому району младший сержант Александр Фуфачев рыбачил на Оби. Недалеко от него также был другой рыбак, который спустя какое-то время пропал из виду.

Росгвардеец обнаружил его провалившимся в полынью. Он попытался подползти к мужчине лежа, но лед начал трещать и ломаться. Фуфачев нашел на берегу палку и протянул ее утопающему, но лед продолжал обламываться.

В последний момент мужчина протянул рыбаку привязанную к руке пешню (лом для раскола льда), и после третьей попытки тонущего удалось спасти.

Оказалось, что спасенный мужчина работает учителем физики в сельской школе. Он уверен, что сам бы не выбрался, к тому же у него есть серьезные проблемы с сердцем, и в тот момент у мужчины как раз начинался сердечный приступ. Сейчас рыбак чувствует себя хорошо.

ГУ МЧС по Алтайскому краю настоятельно рекомендуют закрыть сезон зимней рыбалки. Водоемы опасны не только для подледного лова, но и для передвижения по нему.