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Происшествия

Учитель на Алтае чуть не задушил ребенка и бросил лицом на бетонный пол

Жительница Майминского района обратилась в полицию после того, как ее ребенка из школы увезли в больницу с сотрясением мозга. Об этом пишут «Новости Горного Алтая».

"Скорая помощь".
"Скорая помощь".
Михаил Хаустов

ЧП, по словам женщины, произошло 4 апреля. Учитель технологии за баловство на уроке поднял пятиклассника за шкирку со стула. Ребенок начал задыхаться и потерял сознание, рассказала мать мальчика.

«Учитель его отпустил и сын упал лицом на бетонный пол, после чего учитель поднял его за подмышки и поднес к умывальнику. Вызвали „скорую“, привезли в больницу, ребенка госпитализировали с сотрясением мозга. Одноклассники данный факт подтверждают, а учитель своей вины не чувствует», — поделилась женщина.

Пострадавший ребенок.
Пострадавший ребенок.
gorno-altaisk.info

В пресс-службе МВД по Республике Алтай подтвердили факт ЧП. Полиция проводит проверку.

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