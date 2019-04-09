Учитель на Алтае чуть не задушил ребенка и бросил лицом на бетонный пол

ЧП, по словам женщины, произошло 4 апреля. Учитель технологии за баловство на уроке поднял пятиклассника за шкирку со стула. Ребенок начал задыхаться и потерял сознание, рассказала мать мальчика.
«Учитель его отпустил и сын упал лицом на бетонный пол, после чего учитель поднял его за подмышки и поднес к умывальнику. Вызвали „скорую“, привезли в больницу, ребенка госпитализировали с сотрясением мозга. Одноклассники данный факт подтверждают, а учитель своей вины не чувствует», — поделилась женщина.
В пресс-службе МВД по Республике Алтай подтвердили факт ЧП. Полиция проводит проверку.