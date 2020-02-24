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Происшествия

«Учитель не знал номер скорой»: в соцсетях обсуждают ЧП в барнаульской школе

В барнаульской школе девочка упала и ударилась головой. Ей потребовалась операция. Мать школьницы рассказала в группе «Инцидент Барнаул», что в школе ребенку никто не мог вызвать скорую помощь.

Скорая помощь.
Скорая помощь.
CC0

Инцидент произошел 19 февраля на перемене. По словам женщины, мальчик бежал по лестнице и в проеме толкнул ее дочь.



«Медика в этот момент не было в школе, позвонили мне и я приехала с работы. Дочь находилась в плохом состоянии. Я сама вызвала скорую, так как учитель не знал номер. Буквально через несколько минут она у меня на руках потеряла сознание. Дочь отвезли в ГБ № 1, где экстренно прооперировали. Ребенку сделали трепанацию черепа», — рассказала мать девочки.

Барнаульцы требуют привлечь администрацию школы к ответственности и советуют матери обратиться в правоохранительные органы.

На территории этой же школы в марте 2018 года на ученицу упала часть бетонного забора. Школьница получила тяжелую травму.

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