«Учитель не знал номер скорой»: в соцсетях обсуждают ЧП в барнаульской школе

Инцидент произошел 19 февраля на перемене. По словам женщины, мальчик бежал по лестнице и в проеме толкнул ее дочь.
«Медика в этот момент не было в школе, позвонили мне и я приехала с работы. Дочь находилась в плохом состоянии. Я сама вызвала скорую, так как учитель не знал номер. Буквально через несколько минут она у меня на руках потеряла сознание. Дочь отвезли в ГБ № 1, где экстренно прооперировали. Ребенку сделали трепанацию черепа», — рассказала мать девочки.
Барнаульцы требуют привлечь администрацию школы к ответственности и советуют матери обратиться в правоохранительные органы.
На территории этой же школы в марте 2018 года на ученицу упала часть бетонного забора. Школьница получила тяжелую травму.