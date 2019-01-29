Учитель заставил сидеть школьников в противогазах из-за опоздания на урок ОБЖ

О непедагогичных методах воспитания уполномоченному по правам ребенка сообщили родители, пишет телеканал 360.
«По итогам обращений родителей меры по восстановлению прав детей приняты не были. В рамках рассмотрения обращения Комитетом по образованию администрации г. Улан-Удэ доводы заявителей нашли подтверждение», — сказано в сообщении омбудсмена, пишет ura.ru.
После проверки учителю объявили дисциплинарное взыскание. Директору учебного заведения рекомендовали провести с другими педагогами разъяснительную работу, пишет ИА FlashSiberia.