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Учитель заставил сидеть школьников в противогазах из-за опоздания на урок ОБЖ

В Улан-Удэ учитель ОБЖ наказал школьников за опоздание, заставив их сидеть весь урок в противогазах.

В противогазе.
В противогазе.
СС0

О непедагогичных методах воспитания уполномоченному по правам ребенка сообщили родители, пишет телеканал 360.

«По итогам обращений родителей меры по восстановлению прав детей приняты не были. В рамках рассмотрения обращения Комитетом по образованию администрации г. Улан-Удэ доводы заявителей нашли подтверждение», — сказано в сообщении омбудсмена, пишет ura.ru.

После проверки учителю объявили дисциплинарное взыскание. Директору учебного заведения рекомендовали провести с другими педагогами разъяснительную работу, пишет ИА FlashSiberia.

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