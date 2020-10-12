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Происшествия

Учительница из Подмосковья без причины повесила своего четырехлетнего сына

В подмосковном Пушкине оперативники задержали 43-летнюю женщину, которую подозревают в том, что она повесила своего четырехлетнего ребенка. Мотивов она назвать не смогла, передает ТАСС.

Ребенок, грусть
Ребенок, грусть
СС0

Задержанная имеет еще троих детей и работает учительницей.

«По предварительным данным следствия, 11 октября с 15:00 до 17:00 подозреваемая у себя в квартире в Пушкино совершила убийство четырехлетнего сына путем его повешения. Тело ребенка обнаружил отец, вернувшийся домой», — рассказала представитель Главного следственного управления СК по Московской области Ольга Врадий.

Сообщается, что специалисты проведут психолого-психиатрическую экспертизу. Проверяется информация, наблюдалась ли женщина у психиатра.

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