Учительница из Подмосковья без причины повесила своего четырехлетнего сына

Задержанная имеет еще троих детей и работает учительницей.
«По предварительным данным следствия, 11 октября с 15:00 до 17:00 подозреваемая у себя в квартире в Пушкино совершила убийство четырехлетнего сына путем его повешения. Тело ребенка обнаружил отец, вернувшийся домой», — рассказала представитель Главного следственного управления СК по Московской области Ольга Врадий.
Сообщается, что специалисты проведут психолого-психиатрическую экспертизу. Проверяется информация, наблюдалась ли женщина у психиатра.