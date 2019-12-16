Учительница русского языка отрезала школьнику челку

Инцидент произошел 13 декабря.

Педагог всего лишь слегка подрезала волосы — сантиметра на полтора, их нашли в мусорном ведре, утверждает директор школы Лидия Авдощенко. Полностью же челку школьнику, по ее словам, обрезал уже кто-то другой.

«Челка у него свисала прямо на нос. <…> Она принимала у них зачет, он подошел к ней с тетрадкой, и она взяла — так наискосочек на один-полтора сантиметра и срезала. <…> Действия учительницы я осуждаю, но она чуть-чуть ему отрезала. А потом он пошел на следующий урок, а потом домой. <…> И потом кто-то совсем ему отрезал», — сообщила директор.

Мунтаева — классный руководитель класса, где учится подросток, и, по словам директора школы, в нем обучаются сложные с точки зрения успеваемости ученики, пишет znak.com.

Директор отметила, что считает инцидент между подростком и учителем исчерпанным — родители отказались от претензий в адрес Мунтаевой. Тем не менее в отношении учительницы начата проверка.

О педагоге и ученике

Педагога директор характеризует как большого профессионала, которая всегда заботилась о своих учениках. О подростке, которому подрезали челку, директор говорит, что это тихий и спокойный мальчик из многодетной семьи и никаких конфликтов у него ни с Мунтаевой, ни с другими детьми никогда не было.