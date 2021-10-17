Учительница выпила водки в школе и побила учащихся

В украинском городе Днепр пьяная учительница напала на двух школьниц, перед этим выпив водки прямо на работе, сообщается в группе «Образование Днепра — социальное взаимодействие, правозащита, обсуждения» на странице в Facebook .

По словам матери одной из учениц, при нападении педагога пострадали две второклассницы.

«Вчера, со слов детей 2 „В“ класса, и моей дочери в частности, учитель пила водку в течение рабочего дня, а к пятому уроку уже не могла разговаривать», — поделилась женщина.

Преподавательница ударила двух детей прямо по голове, пишет Газета.Ru.

Предположительно, учительницу уже уволили из школы. Мать девочки заверила, что о проблемах с алкоголем у учительницы знали в руководстве учебного учреждения, но не предпринимали никаких мер.