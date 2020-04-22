Учителю-педофилу в Барнауле дали срок за развращение шести учеников

39-летнего жителя Барнаула, который работал учителем в одной из школ, признали виновным и вынесли приговор за развратные действия, изготовление порнографии и насилие сексуального характера в отношении нескольких детей. Об этом сообщили в СУ СКР по Алтайскому краю.

Следствие доказало, что с 2015 по 2018 год преподаватель в своем доме, а также в здании школы совершал иные действия сексуального характера в отношении учеников в возрасте от 11 до 12 лет.

Развращая детей, он снимал все на фото и видеокамеру.

От преступных посягательств злоумышленника пострадало шесть мальчиков.

Свою вину он признал в полном объеме.

«По заключению комплексной судебной сексолого-психолого-психиатрической экспертизы у него обнаружены признаки расстройства сексуального предпочтения в виде педофилии», — добавили в СК.

Суд приговорил педофила к 14 годам лишения свободы с отбыванием в колонии строгого режима.