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Происшествия

Учителю-педофилу в Барнауле дали срок за развращение шести учеников

39-летнего жителя Барнаула, который работал учителем в одной из школ, признали виновным и вынесли приговор за развратные действия, изготовление порнографии и насилие сексуального характера в отношении нескольких детей. Об этом сообщили в СУ СКР по Алтайскому краю.

Тюрьма, колючая проволока
Тюрьма, колючая проволока
СС0

Следствие доказало, что с 2015 по 2018 год преподаватель в своем доме, а также в здании школы совершал иные действия сексуального характера в отношении учеников в возрасте от 11 до 12 лет.

Развращая детей, он снимал все на фото и видеокамеру.

От преступных посягательств злоумышленника пострадало шесть мальчиков.

Свою вину он признал в полном объеме.

«По заключению комплексной судебной сексолого-психолого-психиатрической экспертизы у него обнаружены признаки расстройства сексуального предпочтения в виде педофилии», — добавили в СК.

Суд приговорил педофила к 14 годам лишения свободы с отбыванием в колонии строгого режима.

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