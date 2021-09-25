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Происшествия

Житель Алтайского края в приступе гнева размозжил голову пенсионеру

43-летний житель Горняка вышел из себя и в приступе агрессии до смерти изрезал и избил пенсионера, к которому зашел в гости, сообщила прокуратура Алтайского края.

Кровь. Убийство
Кровь. Убийство
unsplash.com

Между мужчинами произошла ссора на почве внезапно возникших личных неприязненных отношений.

Гость нанес 27 ударов ножом в лицо и шею хозяина дома, а затем еще не менее 7 ударов по голове кочергой.

Смерть пострадавшего наступила от открытой черепно-мозговой травмы.

Дело рассматривали с участием присяжных заседателей. С учетом предыдущей судимости жителю Горняка назначили 20 лет строгого режима, но осужденные и его адвокат обжаловали вердикт.

Суд второй инстанции отклонил все доводы апелляционных жалоб и признал законность и обоснованность вынесенного судебного решения.

А ранее 27-летнего жителя Шипуновского района в Алтайском крае обвинили в двойном убийстве. Он зарезал свою мать и бабушку.

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