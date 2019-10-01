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1 октября
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Происшествия

Уехала на такси и не вернулась: нашли мертвой сибирячку, торговавшую биткоинами

Жительница Новосибирска пропала около месяца назад. 1 октября ее нашли мертвой, пишет НГС.

Деньги, биткоины.
Деньги, биткоины.
СС0

Она отправилась на такси смотреть автомобиль перед покупкой и вскоре после этого связь с ней оборвалась. Таксист рассказал, что в дороге его пассажирка созванивалась с людьми, с которыми была назначена встреча.

Дома у 36-летней женщины остались двое несовершеннолетних детей.

1 октября тело женщины нашли в Кировском районе Новосибирска.

Источники сообщали, что женщину давно хотели украсть — она занималась продажей биткоинов через интернет. Возможно, что к преступлению могут быть причастны партнеры.

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