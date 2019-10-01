Уехала на такси и не вернулась: нашли мертвой сибирячку, торговавшую биткоинами

Она отправилась на такси смотреть автомобиль перед покупкой и вскоре после этого связь с ней оборвалась. Таксист рассказал, что в дороге его пассажирка созванивалась с людьми, с которыми была назначена встреча.

Дома у 36-летней женщины остались двое несовершеннолетних детей.

1 октября тело женщины нашли в Кировском районе Новосибирска.

Источники сообщали, что женщину давно хотели украсть — она занималась продажей биткоинов через интернет. Возможно, что к преступлению могут быть причастны партнеры.