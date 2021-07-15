Уехавшего на велосипеде уральского бизнесмена нашли мертвым рядом с озером

По информации поискового отряда «Прорыв», речь идет о бизнесмене Сергее Кочергине, пишет Е1.RU.
Мужчина пропал 12 июля.
Поисковики отмечают, что он уехал на прогулку «часа на три», но не вернулся.
Тело нашел проезжавший мимо велосипедист. Оно лежало около в лесополосе, недалеко от гранитного карьера и озера. В Следственном комитете по Свердловской области сообщили, что на теле нет признаков того, что его убили посторонние, пишет polit.ru. Теперь проведут экспертизу для выяснения давности и точной причины смерти.