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Происшествия

Уехавшего на велосипеде уральского бизнесмена нашли мертвым рядом с озером

В Екатеринбурге в районе озера Шарташ нашли тело 47-летнего мужчины и велосипед, на котором он уехал на прогулку, сообщает РБК.

Следственный комитет.
Следственный комитет.
Анна Зайкова

По информации поискового отряда «Прорыв», речь идет о бизнесмене Сергее Кочергине, пишет Е1.RU.

Мужчина пропал 12 июля.

Поисковики отмечают, что он уехал на прогулку «часа на три», но не вернулся.

Тело нашел проезжавший мимо велосипедист. Оно лежало около в лесополосе, недалеко от гранитного карьера и озера. В Следственном комитете по Свердловской области сообщили, что на теле нет признаков того, что его убили посторонние, пишет polit.ru. Теперь проведут экспертизу для выяснения давности и точной причины смерти.

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