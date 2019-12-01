Угля в алтайском городе Яровом хватит до 15 декабря

Температура воздуха на улицах Ярового 1 декабря составляла минус 15 градусов, в квартирах жителей и соцучреждениях — 24−25 градусов тепла.
Температура теплоносителя за последние сутки не изменилась: на подаче 93 градуса, на обратном трубопроводе 69 градусов. Фактическая температура сетевой воды 54 градуса.
В работе по-прежнему находятся два котла — девятый и десятый. Расход угля в сутки составляет 400 тонн. Под разгрузкой остаётся ещё 11 вагонов угля. Остаток мазута — 60 тонн, расход 1 тонна в сутки.
Ситуация с теплоснабжением находится на ежедневном контроле оперативного штаба по межведомственному взаимодействию органов управления, сил и средств Алтайской ТП РСЧС по ликвидации чрезвычайной ситуации в Яровом.
Чрезвычайный режим ввели в Яровом 22 ноября. Проблемы на ТЭЦ несколько раз срывали отопительный сезон. Первая авария произошла 25 октября — из строя вышел котел. Его ремонтировали до 27 ноября.
Вторая авария произошла — 12 ноября, ремонтные работы завершили в тот же день. Потом выяснилось, что запасы угля на ТЭЦ практически отсутствуют. Правительство региона начало разбираться в ситуации.