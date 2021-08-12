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Происшествия

Уголовные дела возбудили в Алтайском крае после отравлений паленым алкоголем

В Алтайском крае завели уголовные дела после отравления суррогатным алкоголем нескольких человек, сообщили в краевом СУ СКР.

Алкоголь.
Алкоголь.
unsplash.com

По данным следствия, 8 августа в одном из сел Усть-Калманского района местные жители на праздновании дня рождения пили алкоголь неизвестной марки, который купили в Барнауле.

На следующий день несколько человек попали в больницу. Одна из женщин, спустя непродолжительное время, скончалась.

Аналогичный факт произошел и в Барнауле, где в результате употребления подозрительного спиртного скончались два молодых человека.

Следователи возбудили уголовное дело по ч. 3 ст. 238 УК РФ (производство, хранение и сбыт продукции, не отвечающий требованиям безопасности, повлекшее смерть двух и более лиц).

Назначены судебные экспертизы, допрашиваются свидетели и очевидцы.

СУ СКР по Алтайскому краю обращается к жителям с призывом о недопустимости приобретения алкогольной продукции по явно заниженным ценам, «с рук» или через «Интернет», а также в местах, не предназначенных для продажи алкоголя или не имеющих лицензию на такие продажи.

Употребляя такие напитки, вы наносите существенный вред своему здоровью и рискуете жизнью.

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