Уголовные дела возбудили в Алтайском крае после отравлений паленым алкоголем

В Алтайском крае завели уголовные дела после отравления суррогатным алкоголем нескольких человек, сообщили в краевом СУ СКР.

По данным следствия, 8 августа в одном из сел Усть-Калманского района местные жители на праздновании дня рождения пили алкоголь неизвестной марки, который купили в Барнауле.

На следующий день несколько человек попали в больницу. Одна из женщин, спустя непродолжительное время, скончалась.

Аналогичный факт произошел и в Барнауле, где в результате употребления подозрительного спиртного скончались два молодых человека.

Следователи возбудили уголовное дело по ч. 3 ст. 238 УК РФ (производство, хранение и сбыт продукции, не отвечающий требованиям безопасности, повлекшее смерть двух и более лиц).

Назначены судебные экспертизы, допрашиваются свидетели и очевидцы.