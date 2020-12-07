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Происшествия

Уголовник по паспорту гражданина СССР хотел проскочить через границу на Алтае

Пограничный наряд проверял документы у пассажиров автобуса Рубцовск — Горняк. Один из пассажиров предоставил паспорт гражданина СССР, но проехать дальше с этим документом ему не разрешили.

На границе поймали нарушителя.
На границе поймали нарушителя.
пресс-служба ПУ ФСБ по Алтайскому краю

Такой паспорт не дает права нахождения в пограничной зоне, сообщили в пресс-службе ПУ ФСБ по Алтайскому краю.

Выясняя подробности, пограничники узнали, что мужчина находится в розыске по уголовной статье за неправомерное завладение автомобилем без цели хищения.

«В дальнейшем, задержанный сознался, что прибыл в приграничные районы Алтайского края с целью поиска возможности незаконного пересечения государственной границы», — добавили в ведомстве.

Мужчине назначили штраф за нарушение пограничного режима и передали уклониста полиции.

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