Уголовник по паспорту гражданина СССР хотел проскочить через границу на Алтае

Такой паспорт не дает права нахождения в пограничной зоне, сообщили в пресс-службе ПУ ФСБ по Алтайскому краю.
Выясняя подробности, пограничники узнали, что мужчина находится в розыске по уголовной статье за неправомерное завладение автомобилем без цели хищения.
«В дальнейшем, задержанный сознался, что прибыл в приграничные районы Алтайского края с целью поиска возможности незаконного пересечения государственной границы», — добавили в ведомстве.
Мужчине назначили штраф за нарушение пограничного режима и передали уклониста полиции.