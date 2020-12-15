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Уголовный DIY. Барнаулец купил поддельные права и год рассекал по улицам

Сотрудники ГИБДД в Барнауле 9 ноября остановили водителя, чтобы проверить его документы. Водительские права показались полицейским подозрительными.

Автомобиль. Мужчина за рулем.
Автомобиль. Мужчина за рулем.
СС0

ДПС-ники проверили удостоверение по базе данных, сверили его с паспортом мужчины и пришли к выводу, что документ поддельный.

В ходе дознания выяснилось, что еще в декабре 2019 года мужчина попался пьяным за рулем и лишился права управления транспортными средствам, рассказали altapress.ru в пресс-службе прокуратуры Железнодорожного района Барнаула.

Несмотря на это, водитель нашел в интернете сайт, где заказал поддельные права, в чужое удостоверение просто вклеили его фотографию.

«В последующем в связи с наличием у него поддельного водительского удостоверения почти на протяжении одного года он управлял автомобилем, передвигаясь на нем по дорогам общего пользования», — добавил зампрокурора района Роман Клименко.

Теперь в отношении барнаульца возбудили уголовное дело по ч.3 ст.327 УК РФ (приобретение, хранение, перевозка в целях использования поддельных документов).

Материалы дела с обвинительным заключением передали на рассмотрение в суд.

Виновнику грозит ограничение свободы на срок до одного года, либо принудительные работы на срок до одного года, либо лишения свободы на срок до одного года.

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