Уголовное дело о взятке экс-главы «Барнаулкапстроя» передают в суд

По версии следствия, заместитель главы администрации Барнаула по градостроительству и земельным отношениям Сергей Демин и генеральный директор «Барнаулкапстроя» Александр Канаков получили от директора компании «СК Стройпанорама» часть взятки в размере 3,6 млн рублей из числа ранее оговоренной суммы — 15 млн рублей.
Деньги перечислили в июле — сентябре 2019 года на подконтрольные им счета.
Вознаграждение предназначалось за общее покровительство по службе, а также за «совершение в пользу руководства „СК Стройпанорама“ действий при исполнении договорных обязательств между указанными обществами».
Канаков признал вину и заключил с прокурором досудебное соглашение о сотрудничестве, условия которого выполнил.
После вручения копии заключения уголовное дело передадут в Железнодорожный районный суд Барнаула
В отношении Демина расследование еще продолжается.