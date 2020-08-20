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Происшествия

Уголовное дело о взятке экс-главы «Барнаулкапстроя» передают в суд

Прокуратура утвердила обвинительное заключение и передает в суд материалы уголовного дела о взятке бывшего гендиректора компании-застройщика «Барнаулкапстрой» Александра Канакова.

Правосудие. Суд.
Правосудие. Суд.
Анна Зайкова, altapress.ru

По версии следствия, заместитель главы администрации Барнаула по градостроительству и земельным отношениям Сергей Демин и генеральный директор «Барнаулкапстроя» Александр Канаков получили от директора компании «СК Стройпанорама» часть взятки в размере 3,6 млн рублей из числа ранее оговоренной суммы — 15 млн рублей.

Деньги перечислили в июле — сентябре 2019 года на подконтрольные им счета.

Вознаграждение предназначалось за общее покровительство по службе, а также за «совершение в пользу руководства „СК Стройпанорама“ действий при исполнении договорных обязательств между указанными обществами».

Канаков признал вину и заключил с прокурором досудебное соглашение о сотрудничестве, условия которого выполнил.

После вручения копии заключения уголовное дело передадут в Железнодорожный районный суд Барнаула

В отношении Демина расследование еще продолжается.

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